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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал»

    «Краснодар» с крупным счетом обыграл «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ.

    За краснодарцев забили защитник Сергей Петров, полузащитник Маурисио Перейра и нападающий Ари.

    «Краснодар» набрал 53 очка и гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона. Туляки потеряли шансы на выход в еврокубки.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Петров, 55; 0:2 – Перейра, 68; 0:3 – Ари, 82.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альваре, Кадири (Горбатенко, 63), Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 74), Ари.

    Предупреждения: Ткачев, 67 – Каборе, 59; Спайич, 60; Сафонов, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии25
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      Рейтинг: +139

      radist_21 6 минут назад

      Мешков с егодня делал все,что от него зависит,но Быки не дали ни одного шанса,купленные судьи уже достали!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      _Pesh_ 16 минут назад

      Пока ЦСКА мнется из-за проблем с деньгами - надо купить Влашича у Эвертона. Под ЛЧ было бы хорошее усиление в зону под нападающим, учитывая уход Маура.

      0
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      Рейтинг: +4019

      Krossmen73 20 минут назад

      Краснодарцы просто красавцы!С победой!И удачи в ЛЧ. Желательно туда попасть со второго места.Очень на это надеемся.Удачи!

      0
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      Рейтинг: +961

      kazak161 50 минут назад

      Краснодар с победой!Жаль что Ростов не утех кого надо очки отобрал!

      3
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      Рейтинг: +126

      kondron > kazak161 44 минуты назад

      И не говори...

      2
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      Рейтинг: +218

      Вальдемар IV > kazak161 26 минут назад

      да и в кубке после 2-2 как-то жидко сдали

      0
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      Рейтинг: +524

      Ковастер 1 час назад

      Краснодар-МОЛОДЦЫ! Красивая победа. Голы хорошие. Первый гол Петрова, после головокружительной многоходовки, Перейра со штрафного, Гол Ари после того как Сафонище, в очередной раз выбросил мяч, и обрезал пол команды, а Перейра одним пасом вывел Ари. МОЛОДЦЫ.

      2
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      Рейтинг: +1129

      Валерий1965 1 час назад

      Краснодар - молодцы!) Достойны второго места (надеюсь повезет). Арсенал - уважуха. Старались, но быки лучше были!

      3
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      Рейтинг: +9497

      Garrincha58 1 час назад

      Арсенал совсем сдулся надеются на Локо, что они Кубок возьмут

      0
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      Рейтинг: +126

      kondron 1 час назад

      Евсеев! Сотвори чудо и скади Локо Куй вам а не Лига Чемпионов)))

      4
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      Рейтинг: +28672

      portero > kondron 1 час назад

      вот это было бы здорово!

      3
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      Рейтинг: +1203

      Леха из Твери 1 час назад

      Молодцы, с ЛЧ долгожданной. Еще б со 2-го места, но с таким "фартом" в виде пенальти в пользу москвичей - вряд ли оно светит. Арсенал тоже хорошо смотрелись, но почему без Бакаева? И Джорджевича бы еще.

      6
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      Рейтинг: +878

      волчарик 1 час назад

      Искренне рад за Краснодар.

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