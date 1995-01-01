РПЛ. «Краснодар» разгромил «Арсенал»

Мешков с егодня делал все,что от него зависит,но Быки не дали ни одного шанса,купленные судьи уже достали!!!
«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ.
За краснодарцев забили защитник Сергей Петров, полузащитник Маурисио Перейра и нападающий Ари.
«Краснодар» набрал 53 очка и гарантировал себе как минимум третье место по итогам сезона. Туляки потеряли шансы на выход в еврокубки.
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Арсенал (Тула) – Краснодар – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Петров, 55; 0:2 – Перейра, 68; 0:3 – Ари, 82.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альваре, Кадири (Горбатенко, 63), Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 74), Ари.
Предупреждения: Ткачев, 67 – Каборе, 59; Спайич, 60; Сафонов, 76.