Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры. Он повторил рекорд 66-летней давности

    «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура Примеры (2:2). Форвард каталонцев Лионель Месси забил два гола в этой встрече. Игрок завершил сезон с 36 голами, это лучший показатель Примеры.

    Месси стал лучшим бомбардиром лиги в шестом сезоне:

    1. 2009/10
    2. 2011/12
    3. 2012/13
    4. 2016/17
    5. 2017/18
    6. 2018/19

    Аргентинец повторил рекорд Тельмо Сарры. Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата, когда выступал за «Атлетик» в середине прошлого века:

    1. 1944/45
    2. 1945/46
    3. 1946/47
    4. 1949/50
    5. 1950/51
    6. 1952/53

    По пять раз лучшими бомбардирами были Уго Санчес, Энрике Кастро и Альфредо Ди Стефано.

    Источник: Официальный твиттер Примеры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии4
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru