Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры. Он повторил рекорд 66-летней давности

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«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура Примеры (2:2). Форвард каталонцев Лионель Месси забил два гола в этой встрече. Игрок завершил сезон с 36 голами, это лучший показатель Примеры.
Месси стал лучшим бомбардиром лиги в шестом сезоне:
- 2009/10
- 2011/12
- 2012/13
- 2016/17
- 2017/18
- 2018/19
Аргентинец повторил рекорд Тельмо Сарры. Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата, когда выступал за «Атлетик» в середине прошлого века:
- 1944/45
- 1945/46
- 1946/47
- 1949/50
- 1950/51
- 1952/53
По пять раз лучшими бомбардирами были Уго Санчес, Энрике Кастро и Альфредо Ди Стефано.