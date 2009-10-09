Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры. Он повторил рекорд 66-летней давности

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура Примеры (2:2). Форвард каталонцев Лионель Месси забил два гола в этой встрече. Игрок завершил сезон с 36 голами, это лучший показатель Примеры.

Месси стал лучшим бомбардиром лиги в шестом сезоне:

2009/10 2011/12 2012/13 2016/17 2017/18 2018/19

Аргентинец повторил рекорд Тельмо Сарры. Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата, когда выступал за «Атлетик» в середине прошлого века:

1944/45 1945/46 1946/47 1949/50 1950/51 1952/53

По пять раз лучшими бомбардирами были Уго Санчес, Энрике Кастро и Альфредо Ди Стефано.