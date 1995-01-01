РПЛ. «Зенит» проиграл «Ростову», Попов забил с пенальти

«Ростов» дома обыграл «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Ивелин Попов с пенальти.

«Ростов» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место. «Зенит» с 61 очком возглавляет таблицу, команда Сергея Семака стала чемпионом по итогам 27-го тура.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Попов (с пенальти), 67.

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Плиев (Глебов, 38), Калачeв (Щадин, 45), Зуйнутдинов (Гацкан, 71), Попов, Норманн, Хаджикадунич, Шомуродов.

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев (Ерохин, 70), Эрнани, Краневиттер (Оздоев, 75), Ригони, Заболотный (Мак, 64).

Предупреждения: Глебов, 56 – Маммана, 66; Ригони, 70; Набиуллин, 90+2.

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