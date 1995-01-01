Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    РПЛ. «Зенит» проиграл «Ростову», Попов забил с пенальти

    «Ростов» дома обыграл «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Ивелин Попов с пенальти.

    «Ростов» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место. «Зенит» с 61 очком возглавляет таблицу, команда Сергея Семака стала чемпионом по итогам 27-го тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Попов (с пенальти), 67.

    «Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Плиев (Глебов, 38), Калачeв (Щадин, 45), Зуйнутдинов (Гацкан, 71), Попов, Норманн, Хаджикадунич, Шомуродов.

    «Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев (Ерохин, 70), Эрнани, Краневиттер (Оздоев, 75), Ригони, Заболотный (Мак, 64).

    Предупреждения: Глебов, 56 – Маммана, 66; Ригони, 70; Набиуллин, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9500

      Garrincha58 21 минуту назад

      здесь вообще что то обсуждать нет смысла если кто то днём смотрел Реал - Бетис то всё поймёт я бы сказал что там что здесь две тренировочные игры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4547

      _Marqella_ 37 минут назад

      Унылая, скучнейшая игра, где никому, ничего, не надо было....Калачёв с уважением....))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2713

      BarStep 45 минут назад

      Зачем обсуждать игру резерва Зенита и не мотивированного Ростова? Это был прощальный матч легенды Ростова Т. Калачёва! И не только Ростова я думаю, всего нашего футбола... Такие личности - большая редкость!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > BarStep 41 минуту назад

      Зделай зарубку на следующий матч: Азмун играть не будет, если еще не будут играть Ракицкиий и Бариос, то с Енисеем сгоняют в лучшем случае ничейку! А по сегодняшней игре-это не дубль Зенита играл-эта команда по стоимости превосходила Ростов раз в 5!!!!!!!!!!!!!!! Это "чистить" Зенит нужно, или в ЛЧ они сольют всё и вся!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2713

      BarStep > Serjoga 32 минуты назад

      Не ссы Серёга, что нужно вычистим и подчистим.., по крайней мере для защиты чемпионства этого хватит.. Да и в Европе я уверен пошумим, уж не так как локо с конями - это точно..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9500

      Garrincha58 > BarStep 24 минуты назад

      ну это вряд ли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2713

      BarStep > Garrincha58 12 минут назад

      Хорошо, в зимней паузе вернёмся и обсудим.. Но у меня почему-то есть уверенность..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      amazonaws 47 минут назад

      «Зенит» проиграл «Ростову»???
      Этот матч ярко всем ВЫСВЕТИЛ проблемы Зенита.
      Не играл Азмун и Ракицкий, и как результат, Зенит ПРОИГРАЛ!
      Произошла ротация состава и она показала, что Зениту надо усиливаться и с некоторыми расстаться.
      Да и игроки Зенита расслабились.
      Одной ногой они уже в отпуске, а второй ДОИГРЫВАЮТ сезон в пол ноги.
      Для Зенита эта игра ничего не решала и можно расслабиться.
      В следующем сезоне расслабляться уже нельзя.
      Надо брать очки и делать отрыв от соперников.
      Желаем Зениту новых побед и усилиться классными исполнителями.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > amazonaws 45 минут назад

      Согласен, что чемпионство ВЗЯЛИ РАКИЦКИЙ и АЗМУН! Если бы их зимой не подписали, то Зенит был бы в "попе"!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1505

      TOMSON > Serjoga 37 минут назад

      Ну ну. Зенит и без них на первом месте шёл. Просто не досрочно это получилось бы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5997

      Вомбат > amazonaws 35 минут назад

      Нет сударь, не только Азмун и Ракицкий. Не играли Жирков, Иванович, Барриос, Дзюба, Лунев, а Оздоев вышел только в конце. Это был второй состав, усиленный ОДНИМ 36 летним игроком основы Анюковым. Ригони - игрок подмены, остальные - глубокий резерв или (Ерохин) только что из лазарета.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > TOMSON 33 минуты назад

      Согласен, ш...е...л!!!!!!!!!!!!! Вот именно шел! А забивать начали Азмун и Ракицкий! А без Азмуна и Дзюбе не перепадало!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > Вомбат 31 минуту назад

      А эти "миллионеры" не должны были обыгрывать Ростов? Контракты этих 6 игроков превышают всю зарплатную ведомость Ростова! Ну не позорься таким оправдыванием!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > TOMSON 30 минут назад

      Просто не получилось бы ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1505

      TOMSON > Serjoga 29 минут назад

      Ну так зачем было бежать, когда другие лежали в этом чемпионате?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -568

      massaboss > Serjoga 24 минуты назад

      А ЦСКА обыграл Реал, которому тоже было все пох. И что, будем сравнивать стоимость?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > massaboss 19 минут назад

      А Реалу не было пох.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Они просто не смогли! Не сравнивай х. с пальцем!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4547

      _Marqella_ > massaboss 17 минут назад

      У него просто жопа горит от успеха Зенита, вот он и пытается попердеть в чат...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -568

      massaboss > Serjoga 14 минут назад

      Это твоё личное мнение оставь при себе. Если бы Реалу надо было, то вдули бы коней 5-0, как Зенит Вас на кубке Матч ТВ например.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      житель СПб 54 минуты назад

      Калачев - хороший человек (это видно), неплохой футболист, патриот Ростова - это все в плюс ему; но, не в обиду Ростовским болельщикам - игрок среднего уровня. Хотя, сегодня у него праздник, и ему - удачи в жизни, здоровья, благополучия и т.п. А вот то, что сегодня вытворял Зенит на поле - это ПОЗОР. И когда я недавно писал, что игра Зенита еще очень далека от похвал - я имел ввиду именно такой футбол, который показал Зенит - ну, а Ростов, видимо, другой показать был и не в состоянии...(извините за прямоту). 70% тех, кто за Зенит сегодня играл (если это слово применимо) - надо из команды немедленно выгонять. Немедленно. Про Ерохина я это писал еще год назад - ничего не изменилось; Смольников сдал очень сильно, и, похоже - бесповоротно. (Почему - не понимаю!). Про остальных и писать не хочется. Выделялись немного Ригони, Анюков, да и Кержаков - они играли на уровне 2 состава. Остальные... А где замысел на игру, хоть и таким 5-м составом, уважаемый тренер? Я лично даже намеков на него не увидел. Играли (извините, пожалуйста!) две команды любительского уровня. На этом фоне амбициозные фразы Смольникова в перерыве "Да мы же профессионалы!" звучат так, что... плюнуть хочется. Должно быть стыдно вам, товарищи футболисты.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4547

      _Marqella_ > житель СПб 41 минуту назад

      хрень какую то пишешь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > житель СПб 35 минут назад

      За Калачева минусрвать не буду! Таких как Калачев-единицы! Патриотов своего клуба! Про Зенит я выше написал! Они по сумме стоимости (ваш дудль, так сказать) в 5 раз превышает стоимость всего Ростова! Даже этим дублем должны были обыгрывать "мужиков", но в том то и дело, что "мужики показали характер, а аргентинские "миллионеры" просто вышли отметиться на поле! Зачем пахать и бороться, если и так не плохо платят! Вот с чисткой состава я согласен! Но решать не мне, а Семаку! А осенью "БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1505

      TOMSON > житель СПб 32 минуты назад

      У Ерохина первые минуты игры за последние 4 месяца примерно. Остальной твой комент и обсуждать не хочется

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5997

      Вомбат > житель СПб 28 минут назад

      Игрока среднего уровня Моуринью не выделил бы. Калачев игрок командный и потому не очень яркий. Но от него, шел весь креатив в полузащите пока из Рубина в Ростов не перешел Нобоа. Это позволило Калачеву больше внимания уделять обороне и фланговым атакам. И он в обоих амплуа был игроком высокого европейского уровня. Жаль что на этот уровень он вышел в солидном возрасте, иначе не миновать ему приглашений в топ-команды. А в молодости он не отличался амбициями, и когда играл в Крыльях и Химках, казался добротным, но средним игроком.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4810

      пьяныйхоровод > Serjoga 16 минут назад

      Не сказал бы что мужики прям пахали . Тож в полноги катали .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      aфоня72 54 минуты назад

      Валера поимел шампиньёна в сладкую попочку...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4810

      пьяныйхоровод > aфоня72 13 минут назад

      Ты почём знаешь какая попочка на вкус ? Понятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      qawzsexdr 56 минут назад

      Атака у гостей буквально потерялась на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6754

      alex1951 1 час назад

      Благородно. Как правило Чемпионы ,уже в статусе, снимают напряжение и играют
      намного свободней....
      Это не умаляет победы Ростова,но, так бы весь турнир,возможности то были...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +991

      kazak161 1 час назад

      ТИМОХА!МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ТЕБЯ!ВИКТОР ПОНЕДЕЛЬНИК,ОЛЕГ КОПАЕВ,СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ,ТИМОФЕЙ КАЛАЧЕВ!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -568

      massaboss 1 час назад

      Карпин приколист как себя похвалил -" при правильной организации можно обыграть любую команду"

      Даже резерв Зенита. Зачет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +491

      латунный сепаратист > massaboss 1 час назад

      4 игрока отсутствовали и у ростова столько же.просто зенит показал что он липовый чемпион

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -568

      massaboss > латунный сепаратист 58 минут назад

      Почитай комменты на ветке, все адекватные, ты один какой-то обиженный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Serjoga > massaboss 46 минут назад

      Хамить не стоит! Нужно все принимать адекватно! Зенит не хотел победы! При чем здесь Ростов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -568

      massaboss > Serjoga 40 минут назад

      Читай внимательно комменты. Ростов никто не обижает. Обиженные отдельные писаки из Вашего славного города.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru