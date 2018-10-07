Завершился 10-й тур РПЛ. Вот результаты

Сегодня, 7 октября, в рамках 10-го тура РПЛ прошло четыре матча.

В Красноярске «Енисей» проиграл «Спартаку» (2:3). «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» (0:0), а «Зенит» обыграл со счетом 2:1 «Краснодар».

В московском дерби ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Азмун, 21.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Терехов, 11.

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

Арсенал (Тула) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игбун, 45+2; 1:1 – Костадинов, 70.

Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Игнатов, 47; 1:1 – Дугалич, 51; 1:2 – Зе Луиш (с пенальти), 59; 2:2 – Кичин (с пенальти), 69; 2:3 – Тимофеев, 90+3.

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:0

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 50; 2:0 – Мак, 65; 2:1 – Мамаев, 81 (с пенальти).

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ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хеведес, 88.

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