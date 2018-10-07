Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Завершился 10-й тур РПЛ. Вот результаты

    Сегодня, 7 октября, в рамках 10-го тура РПЛ прошло четыре матча.

    В Красноярске «Енисей» проиграл «Спартаку» (2:3). «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» (0:0), а «Зенит» обыграл со счетом 2:1 «Краснодар».

    В московском дерби ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Азмун, 21.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Терехов, 11.

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

    Арсенал (Тула) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Игбун, 45+2; 1:1 – Костадинов, 70.

    Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Игнатов, 47; 1:1 – Дугалич, 51; 1:2 – Зе Луиш (с пенальти), 59; 2:2 – Кичин (с пенальти), 69; 2:3 – Тимофеев, 90+3.

    Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:0

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 50; 2:0 – Мак, 65; 2:1 – Мамаев, 81 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хеведес, 88.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2018 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 14:23

      Кого-то он порадовал, кого-то огорчил...
      :-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 октября 2018, 05:19

      Разве что победы Спартака и Рубина были ожидаемы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > ДАША Д 8 октября 2018, 14:19

      ;-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 октября 2018, 21:40

      Результаты благоприятные для Зенита. Семак, так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 октября 2018, 21:24

      Очень интересный тур, и вообще по мне чемпионат по интересу не уступает супер чемпионатам Европы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Yev 7 октября 2018, 21:41

      Уступает, поскольку судьи мешают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > prezent2017 8 октября 2018, 14:20

      Так это ещё большую интригу вносит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 7 октября 2018, 21:02

      Локо молодцы.....а судья два раза конкретно ошибся в пользу Армейцев..не засчитал чистый гол Локо и удаление весьма спорное....и это не только моё мнение а и специалисты уже разобрали эти моменты по полочкам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 20:46

      нельзя так !!!! какого хрена!!! мы пропускаем от еврокубкого позора...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ruded 7 октября 2018, 20:45

      УГ сегодня, а не игра. Об**кова на лавку надо - самый корявый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 октября 2018, 18:46

      Симпатии не осталось ни к одним ни к другим. Надеюсь будет результативная ничья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 7 октября 2018, 17:26

      Орлов отжигает: " Моур прикладывая два пальца ко лбу , показывает думай головой".... жест сей означает мозга нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 7 октября 2018, 16:19

      Тур получается знатным....в двух матчах рубка должна получиться достойной..ждём красивой игры а победит как не банально сильнейший

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11