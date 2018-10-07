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Завершился 10-й тур РПЛ. Вот результаты

7 октября 2018, 21:12
60

Сегодня, 7 октября, в рамках 10-го тура РПЛ прошло четыре матча.

В Красноярске «Енисей» проиграл «Спартаку» (2:3). «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» (0:0), а «Зенит» обыграл со счетом 2:1 «Краснодар».

В московском дерби ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Азмун, 21.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Терехов, 11.

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

Арсенал (Тула) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игбун, 45+2; 1:1 – Костадинов, 70.

Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Игнатов, 47; 1:1 – Дугалич, 51; 1:2 – Зе Луиш (с пенальти), 59; 2:2 – Кичин (с пенальти), 69; 2:3 – Тимофеев, 90+3.

Ахмат (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:0

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 50; 2:0 – Мак, 65; 2:1 – Мамаев, 81 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хеведес, 88.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Ростов Оренбург Рубин Урал Арсенал Уфа Енисей Спартак Ахмат Анжи Зенит Краснодар ЦСКА Локомотив
Комментарии (60)
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Таганский
1538838611
Ростову победы!!
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за ЦСКА с 1980г
1538840309
Оренбург,молодцы..
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Вомбат
1538841085
Да, Оренбург знатно отбился. Именно отбился, а не отскочил. Как у ростовчан нервишки стали шалить, так стало понятно, что ничего им сегодня не светит. Даже при том, что судья за все фолы - и Оренбурга и Ростова - исправно выписывал желтые карточки игрокам именно Оренбурга. Явно хотел чтобы ЖК у них накопились, так чтобы можно было удалить кого-то за две. Но увы. Не срослось.
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Spartak №1
1538842207
Валера - Верим!!!
Ответить
vodomut
1538891158
спартак продует
Ответить
Garrincha58
1538891756
сегодня будет новый лидер ЧР
Ответить
zigbert
1538895888
Удачи Спартаку.
Ответить
латунный сепаратист
1538897761
мясо и бомжи влетят
Ответить
slavа0508
1538935343
Локо молодцы.....а судья два раза конкретно ошибся в пользу Армейцев..не засчитал чистый гол Локо и удаление весьма спорное....и это не только моё мнение а и специалисты уже разобрали эти моменты по полочкам...
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prezent2017
1538937650
Результаты благоприятные для Зенита. Семак, так держать!
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