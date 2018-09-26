Бундеслига. «Боруссия» Д забила семь голов «Нюрнбергу» и другие результаты

«Боруссия» Д разгромила «Нюрнберг» со счетом 7:0. Дубль на счету полузащитника Марко Ройса.

Дортмундцы набрали 11 очков и поднялись на вторую строчку в таблице. «Нюрнберг» с 5-ю очками идет 14-м.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Фортуна – Байер – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Фолланд, 50; 0:2 – Фолланд, 60; 1:2 – Хеннингс (с пенальти), 90+4.

Майнц – Вольфсбург – 0:0

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Орбан, 45+1; 2:0 – Огустин, 80.

Боруссия – Айнтрахт – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Плеа, 56; 2:0 – Азар, 65; 2:1 – Ребич, 74; 3:1 – Эльведи, 85.

Боруссия – Нюрнберг – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ларсен, 9; 2:0 – Ройс, 32; 3:0 – Хакими, 49; 4:0 – Ройс, 58; 5:0 – Аканжи, 74; 6:0 – Санчо, 85; 7:0 – Вайгл, 88.

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