Лига 1. «Лион» разгромил «Дижон», «Марсель» вырвал победу у «Страсбура»

«Дижон» дома проиграл «Лиону» в матче 7-го тура Лиги 1 со счетом 0:3. Гости с 13-ю очками занимают вторую строчку в таблице, «Дижон» с 10-ю очками идет девятым.
Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур
Голы: 1:0 – Хауи, 10; 1:1 – Делор, 37; 1:2 – Ле Таллек, 51; 2:2 – Бамму, 63.
Удаление: нет – Илтон, 83.
Голы: 1:0 – Гнахор, 51; 2:1 – Гуано, 66; 2:1 – Гренье, 81.
Удаление: нет – Гелен, 61.
Гол: 1:0 – Камано, 7.
Марсель – Страсбур – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Лала, 27; 1:1 – Пайет (с пенальти), 43; 2:1 – Сансон, 44; 2:2 – Да Коста, 89; 3:2 – Жермен, 90+1.
Голы: 0:1 – Дембеле, 16; 0:2 – Дембеле, 19; 0:3 – Терье, 35.
Удаление: Лоиодик, 90+3 – Тузар, 66.
Источник: Бомбардир.ру