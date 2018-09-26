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    Лига 1. «Лион» разгромил «Дижон», «Марсель» вырвал победу у «Страсбура»

    «Дижон» дома проиграл «Лиону» в матче 7-го тура Лиги 1 со счетом 0:3. Гости с 13-ю очками занимают вторую строчку в таблице, «Дижон» с 10-ю очками идет девятым.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

    Ним – Генгам – 0:0

    Кан – Монпелье – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хауи, 10; 1:1 – Делор, 37; 1:2 – Ле Таллек, 51; 2:2 – Бамму, 63.

    Удаление: нет – Илтон, 83.

    Амьен – Ренн – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гнахор, 51; 2:1 – Гуано, 66; 2:1 – Гренье, 81.

    Удаление: нет – Гелен, 61.

    Бордо – Лилль – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Камано, 7.

    Марсель – Страсбур – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лала, 27; 1:1 – Пайет (с пенальти), 43; 2:1 – Сансон, 44; 2:2 – Да Коста, 89; 3:2 – Жермен, 90+1.

    Дижон – Лион – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 16; 0:2 – Дембеле, 19; 0:3 – Терье, 35.

    Удаление: Лоиодик, 90+3 – Тузар, 66.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 21:59
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