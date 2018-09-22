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    Тренер молодежки «Спартака»: «Для молодых ребят играть с Глушаковым и Ещенко – определенный опыт»

    Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над ЦСКА.

    «Мы начали хорошо, создавали моменты, и после первого тайма счет должен был быть крупнее, чем 1:0. К тому же с 20-й минуты играли в большинстве. В перерыве сделали корректировки, и начало второй половины говорило о том, что мы выиграем крупно. Забили второй гол, имели еще шансы. Но вместо этого не совсем внимательно сыграли в обороне и устроили себе небольшую нервотрепку в конце.

    Глушаков и Ещенко? Быть на поле рядом с такими футболистами – определенный опыт для молодых ребят. Денис и Андрей – такие же участники победы, как и все остальные, они внесли свою лепту», – сказал Лунин.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2018 22:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 13:04

      Печально все это.

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 23 сентября 2018, 11:35

      А какой опыт молодежи может передать Глушаков? Как грамотно жену избивать?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2018, 01:05

      Каррера специально их отправил опытом поделиться, чтобы молодёжку подтянуть.

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