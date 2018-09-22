Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над ЦСКА.

«Мы начали хорошо, создавали моменты, и после первого тайма счет должен был быть крупнее, чем 1:0. К тому же с 20-й минуты играли в большинстве. В перерыве сделали корректировки, и начало второй половины говорило о том, что мы выиграем крупно. Забили второй гол, имели еще шансы. Но вместо этого не совсем внимательно сыграли в обороне и устроили себе небольшую нервотрепку в конце.

Глушаков и Ещенко? Быть на поле рядом с такими футболистами – определенный опыт для молодых ребят. Денис и Андрей – такие же участники победы, как и все остальные, они внесли свою лепту», – сказал Лунин.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется