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  • Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию», у Роналду первое удаление в турнире

Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию», у Роналду первое удаление в турнире

20 сентября 2018, 00:04
13

«Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Дубль на счету полузащитника Миралема Пьянича.

В первом тайме форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку после эпизода с падением защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо. Это первое удаление португальца в турнире.

Во втором тайме на поле появился полузащитник испанского клуба Денис Черышев.

Валенсия (Испания) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пьянич (с пенальти), 0:2 – Пьянич (с пенальти), 51.

Нереализованный пенальти: Парехо, 90+7 – нет.

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Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Валенсия Ювентус
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1537391332
роналду на пару с судьёй не плохо мотивировали команду)
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МВС
1537391366
Личная неприязнь Брыха к Роналду не повлияла на результат,к счастью.невозможно чем то иным обьяснить его решение удалить Криша.но и в меньшинстве Валенсия не создала особых хлопот Юве.уровень команд несопоставим на данный момент,потому исход матча вполне закономерен.
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Berikosha
1537391398
Куда Роналду туда и пенальти:)))
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DeStar
1537391450
Приколол чел который написал " как же реал и без пенальти?" , и самое смешное не то ,что он удалил комент по итогу, а смешное то, что 2 пенальти ЮВе он считает - норм, заслужили наверное, не просто так же поставили, а был бы реал так пох, наверное судью купили как обычно) вот где дурачки
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whitecoal
1537396622
Где составы? Когда был забит первый гол? Мудачьё, а не сайт!
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viktordavirov
1537401257
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САНЁК17
1537416999
Молодцы туринцы,удалили рону?оне без него от пе.дели,С победой
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Firevet
1537418350
Ставь лайк если Юве красавцы
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Dizayner
1537420153
извините, конечно, но если за такое дают красную карточку, то тут уже как говорится но коммент))тогда за каждую борьбу нужно показывать красную, за каждое малейшее столкновение. а пресловутый вар тогда для чего?
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zigbert
1537449365
Отряд не заметил потери бойца.
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