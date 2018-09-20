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    Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию», у Роналду первое удаление в турнире

    «Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Дубль на счету полузащитника Миралема Пьянича.

    В первом тайме форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку после эпизода с падением защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо. Это первое удаление португальца в турнире.

    Во втором тайме на поле появился полузащитник испанского клуба Денис Черышев.

    Валенсия (Испания) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пьянич (с пенальти), 0:2 – Пьянич (с пенальти), 51.

    Нереализованный пенальти: Парехо, 90+7 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 00:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 16:16

      Отряд не заметил потери бойца.

      4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 сентября 2018, 08:09

      извините, конечно, но если за такое дают красную карточку, то тут уже как говорится но коммент))тогда за каждую борьбу нужно показывать красную, за каждое малейшее столкновение. а пресловутый вар тогда для чего?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 20 сентября 2018, 07:39

      Ставь лайк если Юве красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 сентября 2018, 07:16

      Молодцы туринцы,удалили рону?оне без него от пе.дели,С победой

      1
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:54

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 20 сентября 2018, 01:37

      Где составы? Когда был забит первый гол? Мудачьё, а не сайт!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 сентября 2018, 00:17

      Лишили статуса неприкосновенного.

      0
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 20 сентября 2018, 00:10

      Приколол чел который написал " как же реал и без пенальти?" , и самое смешное не то ,что он удалил комент по итогу, а смешное то, что 2 пенальти ЮВе он считает - норм, заслужили наверное, не просто так же поставили, а был бы реал так пох, наверное судью купили как обычно) вот где дурачки

      -2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > DeStar 20 сентября 2018, 01:33

      Так Юве и по игре выглядел явно сильнее, да и кто же виноват что Парехо не забил свой пенальти. Да и причём тут реал вообще?

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 сентября 2018, 00:09

      Куда Роналду туда и пенальти:)))

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 20 сентября 2018, 00:09

      Личная неприязнь Брыха к Роналду не повлияла на результат,к счастью.невозможно чем то иным обьяснить его решение удалить Криша.но и в меньшинстве Валенсия не создала особых хлопот Юве.уровень команд несопоставим на данный момент,потому исход матча вполне закономерен.

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