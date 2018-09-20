Лига чемпионов. «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Валенсию», у Роналду первое удаление в турнире

«Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Дубль на счету полузащитника Миралема Пьянича.

В первом тайме форвард Криштиану Роналду получил прямую красную карточку после эпизода с падением защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо. Это первое удаление португальца в турнире.

Во втором тайме на поле появился полузащитник испанского клуба Денис Черышев.

Валенсия (Испания) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пьянич (с пенальти), 0:2 – Пьянич (с пенальти), 51.

Нереализованный пенальти: Парехо, 90+7 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Таблицы групп Лиги чемпионов

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря