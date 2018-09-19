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    Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря


    3
    Голосов: 9
    19.09.2018 23:15
    Похоже, главный эпизод недели.

    На 30-й минуте матча «Валенсия» – «Ювентус» в штрафной испанцев произошла потасовка. Криштиану Роналду пытался прорваться поближе к воротам Нету, встретил на своем пути Джейсона Мурильо, боднул его в корпус и тем самым уронил на газон. Судя по реакции Роналду, ему показалось, что Мурильо упал слишком наигранно. Поэтому нападающий дал подзатыльник защитнику «Валенсии».

    Главный арбитр встречи Феликс Брых дал Роналду прямую красную карточку, и Криштиану не сдержал эмоции. Возвращение португальца в Испанию получилось крайне неудачным.


    • Это первая красная карточка для Роналду в Лиге чемпионов. Всего за карьеру – 11-я. Кстати, это его 154-я игра в турнире.

    • В воскресенье, всего три дня назад, Криштиану забил первые голы за «Ювентус».

    • Мнения по поводу удаления разделились. Так, журналист ESPN Маттео Боннети написал: «Судья потерял контроль над игрой. В одиночку он решил исход матча. Вы показываете за это красную карточку? За то, что Роналду задел голову Мурильо? Это позор для судьи».

    • Забавно, что затем Феликс Брих сильно помог оставшемуся в меньшинстве «Юве». Он поставил два пенальти за шесть минут. Оба реализовал Пьянич.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 сентября 2018, 17:54

      Жалко. Оч жалко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 23 сентября 2018, 02:21

      С одной стороны это удаление,с другой сколько таких стычек происходит почти в каждом матче и это спускается с рук.

      -1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2018, 18:55

      Я смотрю Кристи любит поплакать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 сентября 2018, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну может у содомитов так можно?Но на футбольном поле это запрещено.Вот и отправил гея в гей-бар.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis 20 сентября 2018, 19:36

      судья даун-высосал красную из пальц!!! я не поклонник кристи но тут явно накосячил судья!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 20 сентября 2018, 18:02

      Какой там подзатыльник? Видно что за волосы хватал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 20 сентября 2018, 17:28

      всьо справедливо

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend 20 сентября 2018, 11:39

      "Поглаживание" по голове защитника после стыка,очевидная провокация со стороны Роналду,что развитие эпизода и показало. Хорошо,что драка не возникла.Удаление закономерно на 100%! Остальное, разговоры для бедных.

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend > BYANKONERI 20 сентября 2018, 16:29

      У фаната Роналду голову снесло!? Готов,наверное,и свою мать заложить. Жаль,что тут призывают быть корректными и не ругаться.Но мозг,если он есть,иногда включать надо.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > BYANKONERI 21 сентября 2018, 11:36

      Ты вроде уже не ребенок, судя по твоему профилю, а такие гадости пишешь, как будто ещё в классе пятом учишься. Уважать людей своей страны нужно больше, чем создать себе кумира и любить его до шизофрении.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Вот оно чё Михалыч 21 сентября 2018, 13:34

      нормально обосновал , не подкопаешься:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      spartak never die > BYANKONERI 23 сентября 2018, 02:18

      Ты больной на всю голову.И мозгов как в консервной банке.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 сентября 2018, 09:23

      если за каждую симуляцию давать подзатыльники,то Роналду с Неймаром уже давно бы стали дураками)))

      9
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > Михаил Шевченко 20 сентября 2018, 11:27

      Мне искренне жаль Роналду за то, что попал под судейские жернова по причине не вполне естественных для футбола движений рук и высокого исполнительского и актерского мастерства соперника. Это всего лишь подтверждает Вселенский закон равновесия – «Потерял? Ищи, где нашел. Нашел? Ищи, где потерял…»
      Достаточно скопировать в буфер обмена приведенную в конце поста в скобках фразу – без скобок; в командной строке браузера выбрать из списка под правой кнопкой мыши «вставить и найти»; отсмотреть найденное, - как сразу же становится понятно, что "не вполне естественные для футбола движения рук" для КриРо – обычное дело, а его"высокое исполнительное актерское мастерство" досрочно отправило в раздевалку огромное количество игроков соперника… Сегодня потерял? Ищи, где вчера нашел… ( Криштиану Роналду 2015 - Драки, симуляции, красные карточки // Cristiano Ronaldo Best... ).

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 09:17

      вообще на подзатыльник не похоже, скорее прикоснулся к голове, чтобы тот посмотрел в глаза.
      А вообще твари совсем нервы звезде не бережете, до слез довели падлюки! )))

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