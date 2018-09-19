Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

На 30-й минуте матча «Валенсия» – «Ювентус» в штрафной испанцев произошла потасовка. Криштиану Роналду пытался прорваться поближе к воротам Нету, встретил на своем пути Джейсона Мурильо, боднул его в корпус и тем самым уронил на газон. Судя по реакции Роналду, ему показалось, что Мурильо упал слишком наигранно. Поэтому нападающий дал подзатыльник защитнику «Валенсии».

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Главный арбитр встречи Феликс Брых дал Роналду прямую красную карточку, и Криштиану не сдержал эмоции. Возвращение португальца в Испанию получилось крайне неудачным.

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• Это первая красная карточка для Роналду в Лиге чемпионов. Всего за карьеру – 11-я. Кстати, это его 154-я игра в турнире.

• В воскресенье, всего три дня назад, Криштиану забил первые голы за «Ювентус».

• Мнения по поводу удаления разделились. Так, журналист ESPN Маттео Боннети написал: «Судья потерял контроль над игрой. В одиночку он решил исход матча. Вы показываете за это красную карточку? За то, что Роналду задел голову Мурильо? Это позор для судьи».

• Забавно, что затем Феликс Брих сильно помог оставшемуся в меньшинстве «Юве». Он поставил два пенальти за шесть минут. Оба реализовал Пьянич.