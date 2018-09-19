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  • Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

На 30-й минуте матча «Валенсия» – «Ювентус» в штрафной испанцев произошла потасовка. Криштиану Роналду пытался прорваться поближе к воротам Нету, встретил на своем пути Джейсона Мурильо, боднул его в корпус и тем самым уронил на газон. Судя по реакции Роналду, ему показалось, что Мурильо упал слишком наигранно. Поэтому нападающий дал подзатыльник защитнику «Валенсии».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный арбитр встречи Феликс Брых дал Роналду прямую красную карточку, и Криштиану не сдержал эмоции. Возвращение португальца в Испанию получилось крайне неудачным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает


• Это первая красная карточка для Роналду в Лиге чемпионов. Всего за карьеру – 11-я. Кстати, это его 154-я игра в турнире.

• В воскресенье, всего три дня назад, Криштиану забил первые голы за «Ювентус».

• Мнения по поводу удаления разделились. Так, журналист ESPN Маттео Боннети написал: «Судья потерял контроль над игрой. В одиночку он решил исход матча. Вы показываете за это красную карточку? За то, что Роналду задел голову Мурильо? Это позор для судьи».

• Забавно, что затем Феликс Брих сильно помог оставшемуся в меньшинстве «Юве». Он поставил два пенальти за шесть минут. Оба реализовал Пьянич.

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Валенсия Роналду Криштиану
Комментарии (38)
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BRO_football
1537392539
Гнать надо таких уродов из судей. Творил что хотел: захотел - удалил, захотел - 2 пенальти назначил. Ну не придурок ли? Клоун! Брих за матч даже единицу не заслужил. Судья такая тварь, даже слов не хватает!
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спанчес
1537416170
бла где там вы подзатыльник увидели
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спанчес
1537416246
и смех и грех Нырялду отвесил подзатыльник за симуляцию
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Masteralex
1537418027
не давайте писать статьи авторам, которые болеют за Месси, получается отборнейший бред: "боднул его в корпус", "дал подзатыльник". Автор посмотри видео хотя бы для начала прежде чем писать чушь
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Karpathian
1537421622
Кристина, не плачь
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general.lizyukov
1537421805
Это - подзатыльник?! Блин, надо никого больше руками не трогать. А то присудят нанесение тяжких телесных.
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FanatSerj
1537424269
вообще на подзатыльник не похоже, скорее прикоснулся к голове, чтобы тот посмотрел в глаза. А вообще твари совсем нервы звезде не бережете, до слез довели падлюки! )))
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Михаил Шевченко
1537424599
если за каждую симуляцию давать подзатыльники,то Роналду с Неймаром уже давно бы стали дураками)))
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andromend
1537432780
"Поглаживание" по голове защитника после стыка,очевидная провокация со стороны Роналду,что развитие эпизода и показало. Хорошо,что драка не возникла.Удаление закономерно на 100%! Остальное, разговоры для бедных.
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mutabor0992
1537469279
Ну может у содомитов так можно?Но на футбольном поле это запрещено.Вот и отправил гея в гей-бар.
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