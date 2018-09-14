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  • Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян подписал контракт с «Чикаго Файр»

Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян подписал контракт с «Чикаго Файр»

14 сентября 2018, 18:59
3

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян присоединился к «Чикаго Файр». Клуб забрал 31-летнего футболиста с драфта отказов, на который он был выставлен «Реалом Солт-Лейк».

В сезоне-2018 армянин на правах аренду выступал за «Юргорден». В чемпионате Швеции форвард принял участие в четырех матчах, проведя на поле 95 минут в общей сложности, не забив голов и заработав одну красную карточку.

Мовсисян защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2016 год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Чикаго Файр Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (3)
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oyabun
1536941429
А ведь было время, когда в Спартаке блистал. 31 год еще не старость для футболиста, мог бы и дальше играть в хороших клубах. Что с ним случилось?
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zigbert
1536941622
Если уж в Юргордене сидел в Запасе ,то что ему делать в МЛС.
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Andrey160268
1536947658
Очень жалко, хороший был нападающий.
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