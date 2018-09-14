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    Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян подписал контракт с «Чикаго Файр»

    Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян присоединился к «Чикаго Файр». Клуб забрал 31-летнего футболиста с драфта отказов, на который он был выставлен «Реалом Солт-Лейк».

    В сезоне-2018 армянин на правах аренду выступал за «Юргорден». В чемпионате Швеции форвард принял участие в четырех матчах, проведя на поле 95 минут в общей сложности, не забив голов и заработав одну красную карточку.

    Мовсисян защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2016 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 14 сентября 2018, 20:54

      Очень жалко, хороший был нападающий.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 19:13

      Если уж в Юргордене сидел в Запасе ,то что ему делать в МЛС.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 14 сентября 2018, 19:10

      А ведь было время, когда в Спартаке блистал. 31 год еще не старость для футболиста, мог бы и дальше играть в хороших клубах. Что с ним случилось?

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