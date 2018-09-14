Экс-нападающий «Спартака» Мовсисян подписал контракт с «Чикаго Файр»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян присоединился к «Чикаго Файр». Клуб забрал 31-летнего футболиста с драфта отказов, на который он был выставлен «Реалом Солт-Лейк».

В сезоне-2018 армянин на правах аренду выступал за «Юргорден». В чемпионате Швеции форвард принял участие в четырех матчах, проведя на поле 95 минут в общей сложности, не забив голов и заработав одну красную карточку.

Мовсисян защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2016 год.