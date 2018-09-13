Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Ювентуса» настояли на том, чтобы Инсинье не вышел на поле в ответном матче сборной Италии со Швецией

Игроки «Ювентуса» настояли на том, чтобы Инсинье не вышел на поле в ответном матче сборной Италии со Швецией

13 сентября 2018, 12:59
9

Бывший президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио утверждает, что игроки «Ювентуса» выступили против появления на поле нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в стыковом матче к ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции в ноябре прошлого года.

Форвард неаполитанцев так и не появился со скамейки запасных во второй игре, а полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси видел, как главный тренер команды Джампьеро Вентура гневно сказал ему заменить Инсинье в составе.

С тех пор в СМИ появлялись сообщения, что футболисты туринского клуба не хотят видеть Инсинье в сборной.

«Я не знаю, хотели ли видеть его в команде игроки «Ювентуса» или нет, но факты говорят, что с использованием Инсинье были проблемы.

Как можно было не дать сыграть Инсинье в Милане, несмотря на то, что на стадионе присутствовали 20-30 тысяч неаполитанцев? В том матче, среди прочего, было бы уместней выпустить на поле более техничных игроков.

На мне была наименьшая ответственность за результат, но я ушел в отставку, потому что никто другой не хотел этого делать», – сказал Тавеккио.

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Швеция Ювентус Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1536834709
туринские идиоты и за них италии не было на чемпе мира ! нах эти раритеты нужны в сборной пусть сидят в своем дырявом турине.
Ответить
dinar7777dinar
1536835044
туринские девчонки !
Ответить
МВС
1536848495
с больной головы на здоровую перекидывать не надо.еще самих болел можно попробовать определенным образом обвинить в провале сборной.или еще что..
Ответить
Cules2013
1536851889
Вбросы про Месси и Аргентину плавно трансформировались в похожие слухи об Италии)
Ответить
Главные новости
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
1
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+