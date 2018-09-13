Игроки «Ювентуса» настояли на том, чтобы Инсинье не вышел на поле в ответном матче сборной Италии со Швецией

Бывший президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио утверждает, что игроки «Ювентуса» выступили против появления на поле нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в стыковом матче к ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции в ноябре прошлого года.

Форвард неаполитанцев так и не появился со скамейки запасных во второй игре, а полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси видел, как главный тренер команды Джампьеро Вентура гневно сказал ему заменить Инсинье в составе.

С тех пор в СМИ появлялись сообщения, что футболисты туринского клуба не хотят видеть Инсинье в сборной.

«Я не знаю, хотели ли видеть его в команде игроки «Ювентуса» или нет, но факты говорят, что с использованием Инсинье были проблемы.

Как можно было не дать сыграть Инсинье в Милане, несмотря на то, что на стадионе присутствовали 20-30 тысяч неаполитанцев? В том матче, среди прочего, было бы уместней выпустить на поле более техничных игроков.

На мне была наименьшая ответственность за результат, но я ушел в отставку, потому что никто другой не хотел этого делать», – сказал Тавеккио.