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    Игроки «Ювентуса» настояли на том, чтобы Инсинье не вышел на поле в ответном матче сборной Италии со Швецией

    Бывший президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио утверждает, что игроки «Ювентуса» выступили против появления на поле нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в стыковом матче к ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции в ноябре прошлого года.

    Форвард неаполитанцев так и не появился со скамейки запасных во второй игре, а полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси видел, как главный тренер команды Джампьеро Вентура гневно сказал ему заменить Инсинье в составе.

    С тех пор в СМИ появлялись сообщения, что футболисты туринского клуба не хотят видеть Инсинье в сборной.

    «Я не знаю, хотели ли видеть его в команде игроки «Ювентуса» или нет, но факты говорят, что с использованием Инсинье были проблемы.

    Как можно было не дать сыграть Инсинье в Милане, несмотря на то, что на стадионе присутствовали 20-30 тысяч неаполитанцев? В том матче, среди прочего, было бы уместней выпустить на поле более техничных игроков.

    На мне была наименьшая ответственность за результат, но я ушел в отставку, потому что никто другой не хотел этого делать», – сказал Тавеккио.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2018 12:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 сентября 2018, 18:18

      Вбросы про Месси и Аргентину плавно трансформировались в похожие слухи об Италии)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 13 сентября 2018, 17:21

      с больной головы на здоровую перекидывать не надо.еще самих болел можно попробовать определенным образом обвинить в провале сборной.или еще что..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 сентября 2018, 13:37

      туринские девчонки !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 13 сентября 2018, 16:25

      пффф ! индеец я в отличие от тебя такой хренью не занимаюсь !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 14 сентября 2018, 11:46

      мдаааа хорош ! какой я себе минус поставил ! ты же мне ставишь ! а нет какой то ItalianFootball

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 14 сентября 2018, 12:22

      ItalianFootball минусует !!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 сентября 2018, 13:31

      туринские идиоты и за них италии не было на чемпе мира ! нах эти раритеты нужны в сборной пусть сидят в своем дырявом турине.

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