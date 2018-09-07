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    Нойштедтер, Черышев, Дзюба – в основе на матч с Турцией

    Стал известен состав сборной России на матч первого тура Лиги В Лиги наций против сборной Турции.

    Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз, Йокушлу, Сeюнджю, Язиджи, Топал, Ундер, Чалханоглу, Тосун.

    Россия: Лунев, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов, Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в Трабзоне на стадионе «Шенюл Гюнеш» в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    07.09.2018 20:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 14:25

      Нойштедтер попал в основу.

      1
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      Рейтинг: +212

      Kalida 7 сентября 2018, 21:01

      как говорится "и так сойдет"

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 20:50

      Для основы нормальный состав. Посмотрим какие будут замены. Полагаю Рауша или Набиуллина слева тоже попробует. Швеца и Ионова на своих позициях как и Заболотного с Полозом в конце игры.

      4
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      Рейтинг: +673

      life85 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 21:06

      Заболотный - далеко не уровень сборной !!! Вообще не понимаю что такие люди там делают...

      6
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      Рейтинг: +3463

      acor94 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 21:26

      Как то много для трех замен)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > life85 7 сентября 2018, 21:26

      Согласен, но пока нет Кокорина и прежнего Смолова Черчесов предпочитать будет столбов впереди, я так полагаю.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > acor94 7 сентября 2018, 21:28

      Я по позициям на выбор свой предлагал, а там как получится и кого он предпочтёт. Может совсем никого менять не будет.

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