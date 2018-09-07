Нойштедтер, Черышев, Дзюба – в основе на матч с Турцией

Стал известен состав сборной России на матч первого тура Лиги В Лиги наций против сборной Турции.

Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз, Йокушлу, Сeюнджю, Язиджи, Топал, Ундер, Чалханоглу, Тосун.

Россия: Лунев, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов, Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в Трабзоне на стадионе «Шенюл Гюнеш» в 21:45 по Москве.

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