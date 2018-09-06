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  • Суарес: «Месси заслужил больше титулов ЛЧ, чем у него есть сейчас»

Суарес: «Месси заслужил больше титулов ЛЧ, чем у него есть сейчас»

6 сентября 2018, 00:50
7

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – это турнир, который оценивает тебя, здесь собраны лучшие команды Европы. Это экстрамотивация, чтобы не расслабляться.

Месси, как игрок, заслуживает больше титулов ЛЧ, чем у него есть. Он полон желания побеждать после ЧМ и после того, что произошло с нами в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Он всегда был лидером и хочет поднимать трофеи», – сказал Суарес.

Форвард Лионель Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза. Соперниками «Барселоны» по групповому этапу ЛЧ-2018/19 будут «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».

Источник: Marca
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (7)
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VeniaminS
1536186024
Удачи!!! И вперед к победам!!!
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DeStar
1536188145
в этом сезоне барса фаворит как по мне
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TY13R
1536194228
честно говоря без разницы сколько заслужил или нет, главное игра которую он показывает!!
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Лошак
1536203892
Восхваление Месси в Барсе игроками, наверно, является обязательной программой по утрам. Вместо молитвы.
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maxpav
1536227032
Зубастый! Лучше вспомни как лео обс...я на последнем ЧМ.
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zigbert
1536234171
Группа серьезная.
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