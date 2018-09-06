Суарес: «Месси заслужил больше титулов ЛЧ, чем у него есть сейчас»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – это турнир, который оценивает тебя, здесь собраны лучшие команды Европы. Это экстрамотивация, чтобы не расслабляться.

Месси, как игрок, заслуживает больше титулов ЛЧ, чем у него есть. Он полон желания побеждать после ЧМ и после того, что произошло с нами в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Он всегда был лидером и хочет поднимать трофеи», – сказал Суарес.

Форвард Лионель Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза. Соперниками «Барселоны» по групповому этапу ЛЧ-2018/19 будут «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».