Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суарес: «Месси заслужил больше титулов ЛЧ, чем у него есть сейчас»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о Лиге чемпионов.

    «Лига чемпионов – это турнир, который оценивает тебя, здесь собраны лучшие команды Европы. Это экстрамотивация, чтобы не расслабляться.

    Месси, как игрок, заслуживает больше титулов ЛЧ, чем у него есть. Он полон желания побеждать после ЧМ и после того, что произошло с нами в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Он всегда был лидером и хочет поднимать трофеи», – сказал Суарес.

    Форвард Лионель Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза. Соперниками «Барселоны» по групповому этапу ЛЧ-2018/19 будут «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:42

      Группа серьезная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 6 сентября 2018, 12:43

      Зубастый! Лучше вспомни как лео обс...я на последнем ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 6 сентября 2018, 06:18

      Восхваление Месси в Барсе игроками, наверно, является обязательной программой по утрам. Вместо молитвы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 6 сентября 2018, 03:37

      честно говоря без разницы сколько заслужил или нет, главное игра которую он показывает!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 сентября 2018, 01:55

      в этом сезоне барса фаворит как по мне

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > DeStar 13 сентября 2018, 16:43

      и с хрена меня минусят?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 сентября 2018, 01:20

      Удачи!!! И вперед к победам!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11