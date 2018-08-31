Спортдиректор «Шальке-04»: «Попали в ровную, но сложную группу с «Локомотивом»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель считает, что его команда попала в ровную, но сложную группу по итогам жеребьевки Лиги чемпионов.

«Думаю, все четыре клуба скажут, что получилась ровная и сложная группа. В ней нет команд с громкими именами, которые в последнее время доходили бы до полуфинала или финала Лиги чемпионов.

Тем не менее выйти из этой группы будет непросто. Наша цель – выйти в плей-офф, и она не изменилась бы, если бы нам достались признанные гранды.

Когда Хеведес уходил от нас, все мы говорили, что скоро увидимся. Как видим, это случится уже очень скоро», – сказал Хайдель.

В группе D сыграют «Локомотив», «Шальке-04», «Порту» и «Галатасарай».

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов