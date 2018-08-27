Алланазаров: «Севилья» – единственный реальный претендент на Промеса»

До завершения трансферного окна полузащитник «Спартака» Квинси Промес может покинуть команду.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Монако» и «Севильи». Наиболее вероятным выглядит переход голландца в испанский клуб.

«Странная история с Квинси и «Монако». По моим данным французам Антон не нужен, но новости появляются уже второй день.

Говорят, что единственный реальный претендент – «Севилья». Остальное, я так понимаю, агентские игры.

Вроде бы и сам Квинси не против уйти, так как команда не попала в Лигу чемпионов. Если клубы договорятся, не исключаю уход голландца до конца трансферного окна.

Также появились претенденты на аренду Ханни», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.