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  • Алланазаров: «Севилья» – единственный реальный претендент на Промеса»

Алланазаров: «Севилья» – единственный реальный претендент на Промеса»

27 августа 2018, 10:54
14

До завершения трансферного окна полузащитник «Спартака» Квинси Промес может покинуть команду.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Монако» и «Севильи». Наиболее вероятным выглядит переход голландца в испанский клуб.

«Странная история с Квинси и «Монако». По моим данным французам Антон не нужен, но новости появляются уже второй день.

Говорят, что единственный реальный претендент – «Севилья». Остальное, я так понимаю, агентские игры.

Вроде бы и сам Квинси не против уйти, так как команда не попала в Лигу чемпионов. Если клубы договорятся, не исключаю уход голландца до конца трансферного окна.

Также появились претенденты на аренду Ханни», – написал журналист Максим Алланазаров в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Севилья Монако Промес Квинси Ханни Софьян
Комментарии (14)
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Max Bobr
1535358167
Дурдом, Промеса продать, еще и Ханни в аренду, кто тогда играть то будет
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oyabun
1535358704
какой то журналист Максим Алланазаров... Почему мы должны ему верить? Очередные слухи.
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OfaZavr
1535358733
Вопрос еще в том захочет ли сам Квинси в Севилью. не думаю что это тот клуб от которого он ждал предложения. хотя и Промес сейчас не тот)
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ilichkadr
1535359076
Интересно, а журналист Максим Алланазаров спрашивал у Антохи хочет он свалить куда-нибудь или нет? Как не парадоксально это звучит, но не попадание в Лигу чемпионов на руку Промесу. Ну, не показывает он достойной игры уже 2-ой год, сдулся после чемпионства.
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piligrim1986
1535360746
ну тут я думаю все понимают - и команда и Антоха, что если не уйти сейчас, то потом уже вряд ли получится обоюдно выгодно это сделать, ибо пока Антоха не блещет. Но тогда зачем отдавать Ханни?
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Рубик Докоян
1535361079
Этот юноша всюду мелькает со своими заявлениями, где обязательно пишет по моим данным. Какие у него данные говорят сами себя его публикации... Соревнуется в инсайде с Нобелем Арустамяном, но по большей степени оба распространяют слухи.
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Мары
1535364208
Ну этот то точно не обманет. Всю правду придумает.
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Spartak №1
1535370821
если не ошибаюсь Севилья тоже в ЛЕ будет играть, так что не вижу смысла в переходе в Севилью. но денги делают свое дело
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erma
1535381633
Оставьте Промеса в покое! При всех своих недостатках на текущий момент (самое страшное - плохая реализация), он все равно один из лучших.
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zigbert
1535384312
Из пары Промес ,Ханни если и отдавать то кого нибудь одного.
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