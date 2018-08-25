Бундеслига. «Шальке» проиграл «Вольфсбургу» и другие результаты

«Шальке» проиграл «Вольфсбургу» в матче первого тура Бундеслиги. У гельзенкирхенцев на 65-й минуте был удален защитник Матия Настасич.

В других встречах «Айнтрахт» переиграл «Фрайбург», «Фортуна» уступила «Аугсбургу», «Вердер» сыграл вничью с «Ганновером», «Герта» победила «Нюрнберг».

Чемпионат Германии. Бундеслига, 1-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 10; 0:2 – Аллер, 82.

Фортуна – Аугсбург – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Раман, 39; 1:1 – Хинтереггер, 57; 1:2 – Хан, 76.

Вольфсбург – Шальке – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Брукс, 33; 1:1 – Бенталеб, 86 (с пенальти); 2:1 – Гинчек, 90+4.

Удаление: нет – Настасич, 65.

Вердер – Ганновер – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вейдандт, 76; 1:1 – Гебре Селасси, 85.

Герта – Нюрнберг – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 27.

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