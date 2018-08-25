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Судьи
Главный судья:
Патрик Иттрих (Гамбург)

Вольфсбург - Шальке-04

25.08.2018, Суббота, 16:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: Матч! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 1 тур Вольфсбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 20:30 Вольфсбург 0:1 Шальке-04
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Вольфсбург
Германия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
7 февраля, среда 22:45 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 4:1 Вольфсбург
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
3 тур
28 августа, пятница 21:30 Вольфсбург 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 18:30 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Вольфсбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 1:4 Шальке-04
7 тур
6 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Вольфсбург
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
9 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
12 тур
13 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
6 тур
18 сентября, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
13 марта, пятница 22:30 Вольфсбург 4:3 Шальке-04
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Шальке-04 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
20 тур
15 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 6 4 88:32 +56 78
2. Боруссия Д 34 23 7 4 81:44 +37 76
3. РБ Лейпциг 34 19 9 6 63:29 +34 66
4. Байер 34 18 4 12 69:52 +17 58
5. Боруссия М 34 16 7 11 55:42 +13 55
6. Вольфсбург 34 16 7 11 62:50 +12 55
7. Айнтрахт Ф 34 15 9 10 60:48 +12 54
8. Вердер 34 14 11 9 58:49 +9 53
9. Хоффенхайм 34 13 12 9 70:52 +18 51
10. Фортуна 34 13 5 16 49:65 -16 44
11. Герта 34 11 10 13 49:57 -8 43
12. Майнц 34 12 7 15 46:57 -11 43
13. Фрайбург 34 8 12 14 46:61 -15 36
14. Шальке-04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15. Аугсбург 34 8 8 18 51:71 -20 32
16. Штутгарт 34 7 7 20 32:70 -38 28
17. Ганновер-96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18. Нюрнберг 34 3 10 21 26:68 -42 19
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