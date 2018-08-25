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Расписание матчей
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Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 25 августа 2018
Вольфсбург
25.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
33'
Д. Энтони Брукс
90+4'
Д. Гинчек
86'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
ГОЛ! 2:1!
Д. Гинчек
90'
+4
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бенталеб
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Й. Брекало
86'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
85'
83'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
С. Сердар
Желтая карточка
Я. Герхардт
80'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вегхорст
75'
73'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
В. Вегхорст
70'
68'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
65'
Красная карточка
М. Настасич
58'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Арит
47'
Желтая карточка
У. МакКенни
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Ж. Гилявоги
46'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
М. Арнольд
33'
28'
Желтая карточка
С. Сане
Желтая карточка
Вилльям
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
4
Камачо
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-2-2-2
1
Ферманн
26
Сане
27
Налдо
22
Настасич
21
Баба
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
77
Арит
9
Бургшталлер
13
Ут
23
Гилявоги
31
Герхардт
31
Герхардт
23
Гилявоги
7
Брекало
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Брекало
9
Вегхорст
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вегхорст
8
Сердар
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Сердар
77
Арит
7
Эмболо
7
Эмболо
77
Арит
9
Бургшталлер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Джованни Тедеско
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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