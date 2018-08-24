«Спартак» встретится с «Черноморцем», «Зенит» – с «Волгарем», ЦСКА – с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 24 августа, в Москве прошла жеребьeвка 1/16 финала Кубка России.
С этой стадии в борьбу за трофей вступают команды из РПЛ. Они проведут свои матчи на выезде.
Жеребьевка. Кубок России. 1/16 финала
Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)
Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск)
Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)
Химки – Рубин (Казань)
Авангард (Курск) – Краснодар
Тамбов – Крылья Советов (Самара)
Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург)
Сызрань-2003 – Ростов
Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва)
Чайка (Песчанокопское) – Анжи (Махачкала)
Нижний Новгород – Уфа
Нефтехимик (Нижнекамск) – Урал (Екатеринбург)
Тюмень – ЦСКА
Динамо (Барнаул) – Оренбург
Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула)
СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный)
Встречи 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября.