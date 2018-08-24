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  • «Спартак» встретится с «Черноморцем», «Зенит» – с «Волгарем», ЦСКА – с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка России

«Спартак» встретится с «Черноморцем», «Зенит» – с «Волгарем», ЦСКА – с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка России

24 августа 2018, 12:33
41

Сегодня, 24 августа, в Москве прошла жеребьeвка 1/16 финала Кубка России.

С этой стадии в борьбу за трофей вступают команды из РПЛ. Они проведут свои матчи на выезде.

Жеребьевка. Кубок России. 1/16 финала

Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)

Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск)

Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)

Химки – Рубин (Казань)

Авангард (Курск) – Краснодар

Тамбов – Крылья Советов (Самара)

Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург)

Сызрань-2003 – Ростов

Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва)

Чайка (Песчанокопское) – Анжи (Махачкала)

Нижний Новгород – Уфа

Нефтехимик (Нижнекамск) – Урал (Екатеринбург)

Тюмень – ЦСКА

Динамо (Барнаул) – Оренбург

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула)

СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный)

Встречи 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар Уфа Динамо Арсенал Ростов Рубин Ахмат Енисей Крылья Советов Анжи Уфа Урал Оренбург Черноморец Волгарь Тюмень
Комментарии (41)
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RLoko
1535103375
Торпедо-Динамо как на заказ.
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a-rakhmatov
1535103398
Интересный матч в Москве Торпедо с Динамо....давно эти команды не встречались на официальном уровне.
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Vickont
1535103539
Торпедо - Динамо... аж слеза ностальгии навернулась
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Павелий
1535106516
Соперник Зенита был очевиден. Как же надоело это лоббирование интересов Газпрома...
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vladimir-7
1535108430
Многие команды РПЛ выставят на кубковые матчи молодежные составы.
Ответить
спартач-тверь
1535111473
Кубок выиграет Метеор из Новороссийска
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Полная Канистра
1535118924
какие пары аж жуть берёт
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zigbert
1535120254
У Арсенала и Ахмата возникнут определенные трудности.
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Zenmaster
1535124566
Будет весело !!!
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OfaZavr
1535125600
Черноморец нормальный соперник, главное не отнестись к нему не серьезно. у других клубов РПЛ тоже соперники проходимые если к ним отнестись как полагается.
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