«Спартак» встретится с «Черноморцем», «Зенит» – с «Волгарем», ЦСКА – с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 24 августа, в Москве прошла жеребьeвка 1/16 финала Кубка России.

С этой стадии в борьбу за трофей вступают команды из РПЛ. Они проведут свои матчи на выезде.

Жеребьевка. Кубок России. 1/16 финала

Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)

Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск)

Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)

Химки – Рубин (Казань)

Авангард (Курск) – Краснодар

Тамбов – Крылья Советов (Самара)

Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург)

Сызрань-2003 – Ростов

Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва)

Чайка (Песчанокопское) – Анжи (Махачкала)

Нижний Новгород – Уфа

Нефтехимик (Нижнекамск) – Урал (Екатеринбург)

Тюмень – ЦСКА

Динамо (Барнаул) – Оренбург

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула)

СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный)

Встречи 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября.