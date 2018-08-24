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    «Спартак» встретится с «Черноморцем», «Зенит» – с «Волгарем», ЦСКА – с «Тюменью» в 1/16 финала Кубка России

    Сегодня, 24 августа, в Москве прошла жеребьeвка 1/16 финала Кубка России.

    С этой стадии в борьбу за трофей вступают команды из РПЛ. Они проведут свои матчи на выезде.

    Жеребьевка. Кубок России. 1/16 финала

    Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)

    Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск)

    Торпедо (Москва) – Динамо (Москва)

    Химки – Рубин (Казань)

    Авангард (Курск) – Краснодар

    Тамбов – Крылья Советов (Самара)

    Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург)

    Сызрань-2003 – Ростов

    Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва)

    Чайка (Песчанокопское) – Анжи (Махачкала)

    Нижний Новгород – Уфа

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Урал (Екатеринбург)

    Тюмень – ЦСКА

    Динамо (Барнаул) – Оренбург

    Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула)

    СКА-Хабаровск – Ахмат (Грозный)

    Встречи 1/16 финала Кубка России состоятся 26-27 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 12:33
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 августа 2018, 20:31

      Самый неприятный жребий...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 18:46

      Черноморец нормальный соперник, главное не отнестись к нему не серьезно. у других клубов РПЛ тоже соперники проходимые если к ним отнестись как полагается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 18:29

      Будет весело !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 24 августа 2018, 18:25

      Локомотив
      Енисей
      Торпедо
      Рубин
      Краснодар
      Тамбов
      Зенит
      Ростов
      Черноморец
      Чайка
      Нижний Новгород
      Урал
      Тюмень
      Оренбург
      Сахалин
      Ска-Хабаровск

      Скриньте)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 августа 2018, 17:59

      Крылышки - неудобный соперник для Тамбова - ФК Тамбов из 4 матчей проиграл все 4, считая и матч 1/16 в 15-м году, а Спартак (Тамбов) встречался с куйбышевцами трижды, и все три матча в 1961 году - 3 поражения с общим счетом 2:13. Но всё когда-то бывает в первый раз.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 августа 2018, 17:56

      Арсенал вообще может дома провести матч - Сахалин то бездомный... либо Томск, либо Тула, если ему перелет оплатят.... только не как Локо - Амкар....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 17:17

      У Арсенала и Ахмата возникнут определенные трудности.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 августа 2018, 16:55

      какие пары аж жуть берёт

      6
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 24 августа 2018, 16:09

      Ахмату и Арсеналу больше всех не повезло, лететь дальше всех,))) и то наверно чтоб слиться

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2018, 15:18

      Торпедо (Москва) – Динамо (Москва) - эхх какая вывеска, да думаю даже и сейчас заруба будет ))

      2
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