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    Мостовой – о Хеведесе: «Это не игрок уровня Крооса или Хуммельса. Но для РПЛ это отличное усиление»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил перспективы новичка «Локомотива» защитника Бенедикта Хеведеса в российской Премьер-лиге.

    «Это хорошее приобретение. Безусловно, это не игрок уровня Тони Крооса, Матса Хуммельса или Джерома Боатенга. Учитывая его не совсем удачное пребывание в «Ювентусе», сейчас он является «темной лошадкой».

    Большое значение имеет то, насколько ему удалось восстановиться после череды преследовавших его травм. Но он немец, а они славятся своей стабильностью. Для РПЛ это отличное усиление», – цитирует Мостового RT.

    Хеведес перешел в «Локомотив» из «Шальке-04». В сезоне-2017/18 он играл на правах аренды за «Ювентус», в составе которого из-за травмы провел лишь три матча.

    Источник: RT

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    06.08.2018 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 августа 2018, 09:51

      Этот трепач достал уже. Не тебе оценивать чемпиона мира!

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