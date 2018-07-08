Вида: «Слава Украине» – это благодарность за поддержку. У меня есть русские друзья, я говорю на русском языке»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал свое скандирование после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок записал видео с фразой «Слава Украине».

«Это был не политический лозунг, а благодарность за поддержку из Украины. Я там провел несколько лет. Не пытался кого-то задеть. У меня есть друзья в России, я общаюсь на русском языке», – рассказал Вида, чьи слова приводит официальный сайт Хорватского футбольного союза.

ФИФА предупредила хорвата.