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  • Вида: «Слава Украине» – это благодарность за поддержку. У меня есть русские друзья, я говорю на русском языке»

Вида: «Слава Украине» – это благодарность за поддержку. У меня есть русские друзья, я говорю на русском языке»

8 июля 2018, 19:26
68

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал свое скандирование после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок записал видео с фразой «Слава Украине».

«Это был не политический лозунг, а благодарность за поддержку из Украины. Я там провел несколько лет. Не пытался кого-то задеть. У меня есть друзья в России, я общаюсь на русском языке», – рассказал Вида, чьи слова приводит официальный сайт Хорватского футбольного союза.

ФИФА предупредила хорвата.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Украина. Плей-офф Хорватия Вида Домагой
Комментарии (68)
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Мары
1531067951
Что ж ты фраер сдал назад ? Неожиданно вспомнил, что тебе ещё здесь выступать ? А ведь был бы с умом, свои чувства мог выразить у себя в Инстаграме где нибудь в нейтральной стране и не приурочивая выкрики именно после победы над сборной России.Дешёвое скотство, которое обойдётся Виде со товарищи, совсем не дёшево.Поддержка англичан в полуфинале теперь обеспечена.Идиот.
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батог
1531068862
Если несколько лет провел на Украине, то 100% знает, что значит бандеровское приветствие!
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Leon_ARS
1531071628
Ну, да! Почти поверил... Ты не хотел, но с каким упоением кричал "Слава Украине", почему не "Слава Хорватии" - да, и ведь не у соседей восхвалял, а в России! ЧМО - ты!
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Avaretz
1531072170
При чем тут Украина вообще? Сам Хорват, играешь в России против сборной России и кричишь " слова Украине"? Явно провокация
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Старикан
1531073247
Его приняли здесь со всей душой с "хлебом-солью", а эта тварь такое выдало... А ведь тень положил на всю Хорватию! Обидно до соплей...
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BANNIKOV1970
1531073736
ну ты вляпался,хер отмоешся
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+50/-50
1531074049
Явная провокация, а наказания боится. Мерзопакостная личность.
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BRO_football
1531074591
Благодарность? Вида вообще знает как в Украине относятся к ЧМ в России? Слышал хотя бы, что даже телетрансляцию запретили? Знает, что за поддержу России уволили вратаря Карпат? О какой поддержке может идти речь? Это нифига не поддержка, это злорадство какое-то. Все знают о напряженных отношениях России и Украины, и о том как они ненавидят друг друга. Хорватия победила Россию, и хорватские футболисты на видео говорят, что это всё во славу Украины. "Смотрите, мы обыграли ненавистную вами Россию. Украина это всё тебе, гордись нами" Не удивлюсь, если в следующем матче с Англией Вида выбежит на поле в футболке с Порошенко, как Тарасов в своё время с Путиным Украины теперь радуются до поросячего визга, а русские ватники злятся до полыхания задницы.
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Старикан
1531075500
Думал болеть в 1/2 против Англии, ан нет - теперь буду против Виды! Наверняка большинство россиян такого же мнения! Вот так Англия и получит 12-го игрока в команде...Вперёд Англия за Россию!!!
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bset
1531076721
Хайль Гитлер. Ой, это была благодарность за поддержку из Германии. Это не политический лозунг.
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