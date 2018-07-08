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    Вида: «Слава Украине» – это благодарность за поддержку. У меня есть русские друзья, я говорю на русском языке»

    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал свое скандирование после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Игрок записал видео с фразой «Слава Украине».

    «Это был не политический лозунг, а благодарность за поддержку из Украины. Я там провел несколько лет. Не пытался кого-то задеть. У меня есть друзья в России, я общаюсь на русском языке», – рассказал Вида, чьи слова приводит официальный сайт Хорватского футбольного союза.

    ФИФА предупредила хорвата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 19:26
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 9 июля 2018, 08:17

      Чего еще ждать от блондинки))))))

      1
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      Рейтинг: +85

      Cruser 9 июля 2018, 02:26

      А что ты не кричал этот лозунг с Нигерией, Аргентиной, Исландией, Данией, а именно с Россией и ещё видео выложил в сеть мудила, не хило ему хохлы мозги промыли в киевском Динамо, когда он там играл, дурачёк сказанул что-то и не поймёт почему его будут освистывать в матче с Англичанами,ох уж эти балканцы(то косовары-албанцы, теперь хорват ******* как сказал Уткин отличился)

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      Рейтинг: +448

      Paladius 9 июля 2018, 00:26

      Эти две "подружки" не только настроили против себя много болельщиков из России. но и по факту поставили перед Даличем сложную задачу! По хорошему этого неадеквата нужно оставлять на скамейке запасных, но он основной защитник. А если выпустит на поле, то я думаю минимум половина стадиона будет его освистывать. как только коснется мяча. Подставили команду по полной. Но я думаю большая часть игроков не поддерживают эти высказывания!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июля 2018, 00:08

      Ох, и зря ты так!

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 9 июля 2018, 00:04

      Всем адекватным людям должно быть без разницы...Я тоже могу кричать слава Украине...России... и слава кому угодно...Криминального в этом ничего нет... НЛП сталкивания лбом кого-то с кем-то в крупно масштабном размере...Смешно...а за реакцию некоторых людей....даже жутко...смешно)))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 июля 2018, 22:05

      Хайль Гитлер. Ой, это была благодарность за поддержку из Германии. Это не политический лозунг.

      13
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 июля 2018, 21:45

      Думал болеть в 1/2 против Англии, ан нет - теперь буду против Виды! Наверняка большинство россиян такого же мнения! Вот так Англия и получит 12-го игрока в команде...Вперёд Англия за Россию!!!

      13
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Старикан 8 июля 2018, 21:51

      Поддерживаю. Слова этого салоеда воспринимаю как оскорбление. Уж лучше Англия...

      7
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Сармат Ростов 9 июля 2018, 10:22

      и чем же англия лучше? хрен и редька

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > спанчес 9 июля 2018, 16:15

      Играют молча и не тявкают на Россию без повода!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Старикан 10 июля 2018, 08:32

      им достаточно того что правительство тявкает

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 июля 2018, 21:35

      Перед матчем очканул так орать? Подленько.

      8
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2018, 21:29

      Благодарность? Вида вообще знает как в Украине относятся к ЧМ в России? Слышал хотя бы, что даже телетрансляцию запретили? Знает, что за поддержу России уволили вратаря Карпат? О какой поддержке может идти речь?
      Это нифига не поддержка, это злорадство какое-то. Все знают о напряженных отношениях России и Украины, и о том как они ненавидят друг друга. Хорватия победила Россию, и хорватские футболисты на видео говорят, что это всё во славу Украины. "Смотрите, мы обыграли ненавистную вами Россию. Украина это всё тебе, гордись нами"
      Не удивлюсь, если в следующем матче с Англией Вида выбежит на поле в футболке с Порошенко, как Тарасов в своё время с Путиным
      Украины теперь радуются до поросячего визга, а русские ватники злятся до полыхания задницы.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > BRO_football 8 июля 2018, 21:56

      Ты кого ватниками назвала, лошадь?

      8
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 июля 2018, 21:20

      Явная провокация, а наказания боится. Мерзопакостная личность.

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