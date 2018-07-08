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  • ФИФА может дисквалифицировать Виду за лозунг «Слава Украине»

ФИФА может дисквалифицировать Виду за лозунг «Слава Украине»

8 июля 2018, 14:25
96

ФИФА рассмотрит поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти).

Как ранее писал «Бомбардир», хорват после игры записал совместное видео с бывшим партнером Огненом Вукоевичем, на котором воспроизвел лозунг «Слава Украине».

Вида может получить от ФИФА дисквалификацию.

Источник: The Sun
Чемпионат мира Украина. Плей-офф Хорватия Вида Домагой
Комментарии (96)
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zra78
1531049725
И ещё бы по е.лету не помешало бы,за провокацию
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Kрейсер
1531050372
Лучше пусть он сыграет с Англией. Уверен, что российские болельщики будут освистывать его весь матч при каждом касании.
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сапёр75
1531051294
Он уже переобулся в полёте ,сказал что эта шутка была ,он любит всех и хохлов и русских )
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Рубик Докоян
1531052116
Нужно, а не может. Героя Украины им с напарником не присвоят, но почётными гражданами г. Киева могут сделать. Вот пусть там скачут и майдануют. Хорваты тоже разные, есть Дарио Срна, а есть вот такие как эти два персонажа бендеровских...
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Ailend
1531052383
Многих русских банально бесит фраза "Слава Україні". Кипятком ссут.. Если мне во всех постах писать "Слава Україні", меня админы "бомбардира" забанят?))
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geroin161
1531053654
Каким же надо быть дебилом, чтоб такое говорить на камеру и выливать это на свои соцсети. Знает же, что за такие националистичные лозунги он может лишить свою же команду поддержки в полуфинале и может быть даже в финале.
А уж тем более как теперь Русский человек, который принимает хорвата с гостеприимством, может хорошо думать о нем в дальнейшем
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Pourport
1531055007
Дис за что?За честность?)Шило то в мешке не утаишь!)
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Project Бабангида
1531055376
чё то я передумал болеть за хорватию! хотя один дебил не показатель. модрич с ракитичем олицетворяют эту сборную , а не этот провокатор
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kykyi
1531058684
Не понимаю из за чего весь сыр бор. Он что оскорбительно высказался в адрес какого либо народа? А что бы мы делали, если бы украинцы играли на ЧМ, запретили бы поднимать их национальный флаг, не разрешили бы болельщикам кричать на трибунах и размахивать жёлто синими флагами?
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la verdad
1531061304
Украина, Украина, Украина!!!! Ватка, фас!!!))))
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