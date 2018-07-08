ФИФА может дисквалифицировать Виду за лозунг «Слава Украине»

ФИФА рассмотрит поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (2:2, 4:3 по пенальти).

Как ранее писал «Бомбардир», хорват после игры записал совместное видео с бывшим партнером Огненом Вукоевичем, на котором воспроизвел лозунг «Слава Украине».

Вида может получить от ФИФА дисквалификацию.