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    Кутепов: «ЧМ-2018 – это лучшее время. Меня переполняет гордость. Спасибо, страна»

    Защитник сборной России Илья Кутепов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире. Спартаковец поблагодарил страну.

    «Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь!

    Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб , что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами. Спасибо, страна! Спасибо, болельщики, за вашу поддержку! Вместе мы можем многое!» – считает игрок.

    Хорваты в следующем раунде встретятся с Англией.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Мужики – спасибо!

    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

    Источник: Instagram

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    08.07.2018 13:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 19:01

      Теперь критики в его адрес поубавилось и это говорит о многом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 15:59

      Только не зазвездись, Илюха, Ждём от тебя теперь такой-же игры в Спартаке и достойного отъезда в Европу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 июля 2018, 14:32

      если честно, не верил я в него, но был приятно удивлен!!! молодец, так держать и продолжай всех удивлять

      2
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 июля 2018, 13:43

      Кутепов приятно удивил на этом ЧМ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 июля 2018, 13:25

      кутепов до чемпионата мара и после, это два разных кутепова

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Project Бабангида 8 июля 2018, 15:15

      после еще не наступило , ты наверное имел в виду во время )

      4
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      Рейтинг: +67324

      portero 8 июля 2018, 13:25

      вот в соей эйфории и паши так каждый день, что бы прогресс был, благо там есть куда расти и расти.
      а то у нас в эйфории кайф начинают ловить и перестают тренироваться

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