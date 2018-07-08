Кутепов: «ЧМ-2018 – это лучшее время. Меня переполняет гордость. Спасибо, страна»

Защитник сборной России Илья Кутепов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире. Спартаковец поблагодарил страну.

«Тяжело подобрать какие-то слова... Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить! Меня переполняет гордость за тех парней, которые плечом к плечу прошли весь этот путь!

Гордость за тренерский, административный, медицинский штаб , что мне удалось провести этот ЧМ вместе с вами. Спасибо, страна! Спасибо, болельщики, за вашу поддержку! Вместе мы можем многое!» – считает игрок.

Хорваты в следующем раунде встретятся с Англией.

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Мужики – спасибо!

Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость