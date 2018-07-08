Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

Чуточку не повезло.

Реакция команды

Реакция Черчесова

– Сборная России прыгнула выше головы или это ее объективный уровень?

– Повторите вопрос, пожалуйста. Я просто пока не в себе.

– Россия прыгнула выше головы или это ее объективный уровень?

– Нельзя ответить однозначно. Мы учли ошибки на Кубке конфедераций и проделали большую работу. Результат – четвертьфинал. Было правда тяжело. Есть ощущение, будто наступил дембель. Иностранцы вряд ли поймут – это такое приятное освобождение после упорного долгого труда. Но мы, конечно, не хотели дембеля сегодня. А парням большое спасибо. Сегодня просто не хватило везения.

– Перед чемпионатом мира в России не верили в команду. Вам это помогло или с изначальной поддержкой сборная прошла бы дальше?

– Странно, если бы верили. Вообще это логичная ситуация, когда к сборной полно претензий перед большим турниром. По-моему, так в любой стране происходит. Но мы перевернули ситуацию. Заслужили уважение и влюбили в команду людей. Еще раз спасибо футболистам за это.

– Почему вы так нервничаете во время матчей?

– Как вам не стыдно. Чему вы удивляетесь – вы же грек. Будь вы скандинавом, я бы еще понял такой вопрос. Это не нервы, а эмоции. Мы же играем в футбол.

– Вы не жалеете о некоторых кадровых решениях? Может на турнир стоило заявить пару других игроков?

– Я выбирал не по именам. В команду попали лучшие. И играли они как лучшие.

Реакция людей

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