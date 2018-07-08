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    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость


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    Голосов: 4
    08.07.2018 00:05
    Чуточку не повезло.

    Реакция команды

    Реакция Черчесова

    Сборная России прыгнула выше головы или это ее объективный уровень?

    – Повторите вопрос, пожалуйста. Я просто пока не в себе.

    Россия прыгнула выше головы или это ее объективный уровень?

    – Нельзя ответить однозначно. Мы учли ошибки на Кубке конфедераций и проделали большую работу. Результат – четвертьфинал. Было правда тяжело. Есть ощущение, будто наступил дембель. Иностранцы вряд ли поймут – это такое приятное освобождение после упорного долгого труда. Но мы, конечно, не хотели дембеля сегодня. А парням большое спасибо. Сегодня просто не хватило везения.

    Перед чемпионатом мира в России не верили в команду. Вам это помогло или с изначальной поддержкой сборная прошла бы дальше?

    – Странно, если бы верили. Вообще это логичная ситуация, когда к сборной полно претензий перед большим турниром. По-моему, так в любой стране происходит. Но мы перевернули ситуацию. Заслужили уважение и влюбили в команду людей. Еще раз спасибо футболистам за это.

    Почему вы так нервничаете во время матчей?

    – Как вам не стыдно. Чему вы удивляетесь – вы же грек. Будь вы скандинавом, я бы еще понял такой вопрос. Это не нервы, а эмоции. Мы же играем в футбол.

    Вы не жалеете о некоторых кадровых решениях? Может на турнир стоило заявить пару других игроков?

    – Я выбирал не по именам. В команду попали лучшие. И играли они как лучшие.

    Реакция людей

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 11 июля 2018, 03:26

      Спасибо команде за подаренные эмоции!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 июля 2018, 18:45

      ЧМ для нас прошел и эйфорию надо кончать.Впереди отбор на Евро. Кто и как будет играть в нападении-об этом нужно сейчас думать и думать серьёзно. Уход Сергея тоже усложняет дело в защите. Так что правило футбола-сыграл,забыл-надо включать срочно. Проявление российского характера в играх 1/8 и 1/4 финала очень похвально и радует,но А.Матросов один раз закрыл амбразуру телом.

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 9 июля 2018, 06:19

      Сначала всей страной позорили, а сейчас радуются.. тоже мне болелы..
      Либо с самого начала и до конца, либо вообще никак..
      ЗЫ, парни, я с вами до конца был! Спасибо за чемпионат!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 8 июля 2018, 13:26

      СПАСИБО!!!! Ребята, так держать!!! И... Сашка даваааайййй!!!

      1
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 8 июля 2018, 10:58

      Сделали все,что могли,а может быть и больше.С другой стороны,вероятность выиграть подряд две игры по пенальти гораздо меньше 50%

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > itarnmag 8 июля 2018, 11:46

      У Хорватии получилось

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 8 июля 2018, 09:41

      Посмотрим как после такого ЧМ команда Черчесова будет играть обычные официальные матчи. Трудно сказать. Такой самоотдачи как вчера и с испанцами трудно ожидать. Контрольные игры они точно будут сливать как раньше.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 8 июля 2018, 08:48

      За Черчесова стыдно. Из всех тренеров на ЧМ 2018 Черчесов Хам №1.

      -1
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