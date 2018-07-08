Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

Парней можно понять.

Человек в центральном круге – Федор Смолов. Перед чемпионатом мира он был главной надеждой России. После стал единственным футболистом сборной, который провалил турнир. Смолов забил 0 голов с игры и подсек пенальти в серии с хорватами точно в руки Субашичу. Вне всяких сомнений, это очень плохо. Все всяких сомнений, нужно извиниться. Но Федор все явно понимает и переживает всей душой.

Дзюба на противоположном полюсе. Он прошел путь от черного списка Черчесова до героя нации. По пути положил 3 мяча, мотивировал парней в раздевалке и внутри круга перед пенальти и дополнительными таймами, ближе остальных общался с журналистами и страной. Артем отпахал чемпионат и расплакался в последнем интервью. Он хотел большего.

Действительно важной фотографией Смолова любезно поделился Влад Воронин со Sports.ru

Мужики – спасибо!

Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

Реакция России на сборную. Мы гордимся