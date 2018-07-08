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    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото


    4.2
    Голосов: 13
    08.07.2018 00:20
    Парней можно понять.

    Человек в центральном круге – Федор Смолов. Перед чемпионатом мира он был главной надеждой России. После стал единственным футболистом сборной, который провалил турнир. Смолов забил 0 голов с игры и подсек пенальти в серии с хорватами точно в руки Субашичу. Вне всяких сомнений, это очень плохо. Все всяких сомнений, нужно извиниться. Но Федор все явно понимает и переживает всей душой.

    Дзюба на противоположном полюсе. Он прошел путь от черного списка Черчесова до героя нации. По пути положил 3 мяча, мотивировал парней в раздевалке и внутри круга перед пенальти и дополнительными таймами, ближе остальных общался с журналистами и страной. Артем отпахал чемпионат и расплакался в последнем интервью. Он хотел большего.

    Действительно важной фотографией Смолова любезно поделился Влад Воронин со Sports.ru

    Мужики – спасибо!

    Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

    Реакция России на сборную. Мы гордимся

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sports.ru
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 08:05

      На Иньесту похож, он так же в центральном круге на Камп Ноу до трех ночи просидел, когда из Барсы уходил.

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 июля 2018, 13:21

      Спасибо пацаны,за ваш труд,за надежду за всё!!!

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 8 июля 2018, 13:05

      Нам, диванные, легко комментировать... Все ребята молодцы! Даже Федя. У всех бывают полосы, взлеты и падения, даже у нас, диванных

      10
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 июля 2018, 12:09

      Черчесовский косяк, нельзя было менять Дзюбу на Смолова( и в игре с Испанией), нужна была замена Кузяева. А Федя ничего не смог, это было понятно уже после игры с Саудавской Аравией.

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июля 2018, 11:00

      Артем обещаю, что слова плохого в твой адрес не напишу. Ты молодец бился как ЛЕВ! Своей игрой заряжал команду.

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 июля 2018, 10:45

      Дзюба боец,,,,и живёт игррой,,,,кто бы что про него не говорил,,,,а то что заменили мне лично показалось что Артём у же наелся и отдал почти все силы и была надежда на свежего Федю,,,,,,,ведь только совсем недавно все только и писали что Феде пора в Европу и что он перерос на чемп,,,,а оно вон как вышло что даже Кутепов который всегда отгребал уйму критики после каждого матча в Спартаке и сборной и то достойней сыграл

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июля 2018, 02:17

      нам этого не понять.... надо поддержать парней...

      2
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 8 июля 2018, 02:07

      нельзя было его менять! вот и все слезы, он это понимает, и мы это понимаем....а щеку раздуло, так это смолов ужалил....

      6
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      Рейтинг: +2251

      kvm 8 июля 2018, 01:58

      чем дзюбе щёку растянули?

      0
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      Рейтинг: +17

      Денisк@ > kvm 8 июля 2018, 12:37

      Это язык)

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