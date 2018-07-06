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Суарес – о вылете с ЧМ: «Франция не была сильнее нас»

6 июля 2018, 20:46
12

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Франции (0:2).

«Есть футболисты очень важные для команды – такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя.

Ошибка Муслеры? Такое случается один раз из тысячи. Мы чувствовали, что можем сыграть лучше. Франция не была сильнее нас, но сегодня показала себя как более опытный турнирный боец.

Когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. Уругвай оказался в сложной турнирной сетке», – сказал Суарес.

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Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Франция Уругвай Суарес Луис
Комментарии (12)
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спанчес
1530899842
пока легкая сетка только у хорватии
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Опорник84
1530900414
К сожалению сегодня Уругвай не показал ровным счетом не чего! Не играл Кавани и игры не стало!
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Викос
1530904130
была, не сомневайся.
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mihail200606
1530907584
Была, была...
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САНЁК17
1530909880
не мог не разу касаться мячу ещё скулит
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спанчес
1530912970
Суарес – о вылете с ЧМ: «Франция не была сильнее нас», Тите: «Не могу сказать, что Бельгия сыграла лучше нас», чо,красавчики, по шпаргалке читают оба два
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prezent2017
1530913334
Кавани явно не хватало!
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OfaZavr
1530945721
не люблю такие высказывания после поражений типа: мы были лучше, проиграли не заслужено или соперник не был сильнее нас. ведь самим не удалось показать что-то внятное и изменить ход встречи значит все по делу. результат как говориться на табло.
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Мария Мария
1530946682
вообще-та он мой любимый футболист. САМЫЙ любимый...но...хочется сказать: Луис, сядь и не позорься...в этом матче ты не показал вообще ни-че-го. Вот Лаксальт еще имел моральное право такое вякать, он то хотя бы удержал Мбаппе, который вам ничего не вкатил и действительно по факту Лаксальт оказался лучше французов...но уж точно не ты, дружочек
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zigbert
1530948932
Особых проблем для Франции вы все же не создали.
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