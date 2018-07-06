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    Суарес – о вылете с ЧМ: «Франция не была сильнее нас»

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Франции (0:2).

    «Есть футболисты очень важные для команды – такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя.

    Ошибка Муслеры? Такое случается один раз из тысячи. Мы чувствовали, что можем сыграть лучше. Франция не была сильнее нас, но сегодня показала себя как более опытный турнирный боец.

    Когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. Уругвай оказался в сложной турнирной сетке», – сказал Суарес.

    Уругвай пропустил идиотский гол. Как Акинфеев от Кореи

    Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 20:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 10:35

      Особых проблем для Франции вы все же не создали.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 7 июля 2018, 09:58

      вообще-та он мой любимый футболист. САМЫЙ любимый...но...хочется сказать: Луис, сядь и не позорься...в этом матче ты не показал вообще ни-че-го. Вот Лаксальт еще имел моральное право такое вякать, он то хотя бы удержал Мбаппе, который вам ничего не вкатил и действительно по факту Лаксальт оказался лучше французов...но уж точно не ты, дружочек

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 09:42

      не люблю такие высказывания после поражений типа: мы были лучше, проиграли не заслужено или соперник не был сильнее нас. ведь самим не удалось показать что-то внятное и изменить ход встречи значит все по делу. результат как говориться на табло.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 00:42

      Кавани явно не хватало!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июля 2018, 00:36

      Суарес – о вылете с ЧМ: «Франция не была сильнее нас»,
      Тите: «Не могу сказать, что Бельгия сыграла лучше нас»,
      чо,красавчики, по шпаргалке читают оба два

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 июля 2018, 23:44

      не мог не разу касаться мячу ещё скулит

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июля 2018, 23:06

      Была, была...

      1
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      Рейтинг: +4681

      Викос 6 июля 2018, 22:08

      была, не сомневайся.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 июля 2018, 21:06

      К сожалению сегодня Уругвай не показал ровным счетом не чего! Не играл Кавани и игры не стало!

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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 20:57

      пока легкая сетка только у хорватии

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > спанчес 6 июля 2018, 21:07

      Или у России!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Опорник84 6 июля 2018, 23:41

      ну у россии испания каг никаг

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