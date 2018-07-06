Суарес – о вылете с ЧМ: «Франция не была сильнее нас»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ против Франции (0:2).

«Есть футболисты очень важные для команды – такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя.

Ошибка Муслеры? Такое случается один раз из тысячи. Мы чувствовали, что можем сыграть лучше. Франция не была сильнее нас, но сегодня показала себя как более опытный турнирный боец.

Когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. Уругвай оказался в сложной турнирной сетке», – сказал Суарес.

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Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ