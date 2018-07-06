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  • Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ

Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ

6 июля 2018, 19:26
12

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции в матче 1/4 финала ЧМ (0:2).

Это первый подобный матч для уругвайца на чемпионатах мира (13 игр) и второй, в котором он ни разу не пробил по воротам противника.

Первая игра игра, где Суарес не смог нанести удара по воротам противника, тоже была против Франции (2010 год).

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Opta
Чемпионат мира Уругвай Франция Суарес Луис
Комментарии (12)
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Garrincha58
1530894670
это им не с Россией играть
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САНЁК17
1530895287
Потому что мяч от него боятся,думает щас укусит
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Marley Bob
1530896247
позиционное нападение..не верится как то,что уважаемый маэстро Табарес принципиально избегает использовать его.на одном индивидуальном мастерстве одного,двух игроков далеко не уедешь.
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Рубик Докоян
1530896506
Полагаю, что французы больше рады, что он их уха не коснулся зубами... Суарес низко опускался за мячом, а в штрафной ему просто не давали получить мяч, тем более, что Уругвай больше использовал навесы, а не проникающие передачи.
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Мария Мария
1530898249
а я хочу похвалить своего самого нелюбимого (это уже в прошлом) игрока сборной Уругвая...все таки он молодец, этот Лаксальт и быстрый и аккуратный, вобщем суперигрок...несмотря на то, что молодой...ну по виду. Не дал ни одного шанса Роналду а потом и Мбаппе. Умничка, я вот его бы признала лучшим игроком матча а не Гризманна, с его чахлым голом, да и то по оплошности Муслеры
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батог
1530898901
Ладно, пошел за Бельгийцев болеть!!
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Полная Канистра
1530899256
совсем прицел и место своё потерял
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bumer_moscow
1530899682
Кошмар
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Zenmaster
1530900433
Знай своё место !!!
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zigbert
1530948091
За то в своей штрафной коснулся 3 раза.
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