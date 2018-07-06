Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции. Это произошло с ним впервые в истории ЧМ

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ни разу не коснулся мяча в штрафной Франции в матче 1/4 финала ЧМ (0:2).

Это первый подобный матч для уругвайца на чемпионатах мира (13 игр) и второй, в котором он ни разу не пробил по воротам противника.

Первая игра игра, где Суарес не смог нанести удара по воротам противника, тоже была против Франции (2010 год).

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