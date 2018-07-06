Гризманн – огромный фанат Уругвая. Это раздражает даже Суареса

Сегодня он выйдет против любимой страны.

Главная тема первого четвертьфинала: Антуан Гризманн против страны, которую давно обожает. Звезда Франции очень трепетно относится к Уругваю и его сборной. На это у него есть сразу несколько интересных причин. Вот они.

Уругвайский тренер в «Реале Сосьедад»

Уругваец Мартин Лазарте известен тем, что помог стать профессиональным футболистом Луису Суаресу, но благодарен ему до сих пор и Гризманн. Лазарте возглавлял рухнувший в Сегунду «Реал Сосьедад», а Гризманн именно при нем начал работать с основной командой и забивать. Они отлично поладили, а француз неоднократно заходил к тренеру в гости.

Там же – уругвайский друг-футболист

За «Реал Сосьедад» тогда выступал уругвайский нападающий Карлос Буэно (играл также за «ПСЖ» и «Спортинг»). Буэно на 11 лет старше, но футболисты сдружились. При этом уругваец всячески старался помогать и подсказывать Гризманну, а тот перенял у него умение играть головой и чувствовать момент для игры на опережение. Дружат и сейчас. Буэно страстно болеет за «Пеньяроль» и учит Гризманна распевать фанатские песни. Интересно, что после ухода Буэно из «Реала Сосьедад», на его место пришел другой уругваец – Диего Ифран. И тоже подружился с Гризманном.

Целая группа уругвайцев в «Атлетико»

Кто ждал Гризманна после перехода в «Атлетико»? Конечно, уругвайцы. Там уже играл Кристиан Родригес, рос Хосе Хименес, работал физиотерапевтом Оскар Ортега, а лучшим другом француза стал Диего Годин – они часто проводят время вместе, а еще Годин – крестный дочери Гризманна.

Матэ

Это очень важная и веская причина. Для Гризманна этот напиток открыл еще Лазарте, и теперь он пьет его регулярно. Матэ – это дружеский и даже семейный напиток, который принято делить только с близкими. Популярность он тоже набирает, сейчас на матэ подсели даже англичане. Гризманн сделал это гораздо раньше общей моды, и матэ – тоже часть его жизни. Как и Уругвай. «Это моя вторая страна», – в открытую говорит француз.

Так что нет ничего удивительного в том, что Гризманн так симпатизирует этой сборной.

Реакция Суареса

«Он пьет матэ даже больше, чем я», – рассказывал Годин. «Пусть в матче четвертьфинала Гризманн вспомнит, что он наполовину уругваец», – наставляет полузащитник Уругвая Найтан Нандес. Зато Луис Суарес настроен по-другому: «Он француз и не знает каково это – чувствовать себя уругвайцем. Он не знает, кто мы и что мы должны делать, чтобы добиться успеха в футболе. Ему нравятся наши обычаи, он может разговаривать на том же языке, но мы чувствуем себя другими».

Интересно, был бы Суарес столь же резок, если б Гризманн этим летом все-таки перешел в «Барселону»?