Уругвай пропустил идиотский гол. Как Акинфеев от Кореи

С Муслерой что-то не то. Он и раньше ошибался в четвертьфинале ЧМ.

В 21 год Фернандо Муслера уехал из чемпионата Уругвая в Серию А. Его подписал «Лацио», где он поначалу проиграл конкуренцию 44-летнему Балотте. Начав неплохо, затем в пятом матче «Лацио» был разгромлен 1:5 «Миланом», и именно Муслера был одним из виновников поражения.

Ему удалось вернуться в основной состав и еще несколько сезонов Муслера провел в основе римлян, а затем на семь сезонов уехал в «Галатасарай», где нагреб аж 11 трофеев. Но однажды отметился вот такой результативной ошибкой.

Муслера провел уже более сотни матчей за сборную Уругвая, играя в основном составе замечательной команды 2010-го, которая добралась до полуфинала чемпионата мира. В четвертьфинале уругвайцы в супердраматичном матче прошли Гану, а открыли африканцы счет после дальнего удара Мунтари, с которым Муслера почему-то справиться не смог.

Что произошло в матче со сборной Франции – вы уже видели. Дальний и несложный удар Гризманна Муслера отразил прямо себе в ворота. 0:2.

twit text — Polo Maruwa (@polomaruwa10) 6 июля 2018 г.

Вот, что нам это напомнило.

До этого матча сборная Уругвая пропустила меньше голов, чем любая команда ЧМ кроме Бразилии. Единственный мяч влетел в игре 1/8 финала от португальца Пепе. Уругвай к четвертьфиналу подошел в ранге лучшей сборной турнира по количеству перехватов (66) и с абсолютно бетонной обороной: «Атлетико» с Годином и Хименесом пропустил меньше всех в Примере (22 гола), Варела на правом фланге сборной вытеснил рекордсмена по играм за Уругвай Макси Перейру, Лаксальт адаптирован к игре по всему краю и здорово успевает на любом участке поля, а Касерес играет на опыте и очень цепок.

Нельзя забывать и о работе в центре поле, отлично смотрелись на всем ЧМ Весино и Бентанкур – они сыгрались, и у обоих нет никаких проблем с работоспособностью и чтением игры. Но беда пришла откуда не ждали. Муслера, несмотря на вышеперечисленные ошибки, всегда производил впечатление вратаря очень хорошего уровня и очень редко попадал в хайлайты с различными нелепостями.

Теперь он застрянет там надолго. А Уругвай отправляется домой.

Гризманн – огромный фанат Уругвая. Это раздражает даже Суареса

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варан, 40; 0:2 – Гризманн, 61.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.

Предупреждения: Бентанкур, 38; Родригес, 69 – Эрнандес, 33; Мбаппе, 69.

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