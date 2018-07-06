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    Уругвай пропустил идиотский гол. Как Акинфеев от Кореи


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    Голосов: 2
    06.07.2018 18:55
    С Муслерой что-то не то. Он и раньше ошибался в четвертьфинале ЧМ.

    В 21 год Фернандо Муслера уехал из чемпионата Уругвая в Серию А. Его подписал «Лацио», где он поначалу проиграл конкуренцию 44-летнему Балотте. Начав неплохо, затем в пятом матче «Лацио» был разгромлен 1:5 «Миланом», и именно Муслера был одним из виновников поражения.

    Ему удалось вернуться в основной состав и еще несколько сезонов Муслера провел в основе римлян, а затем на семь сезонов уехал в «Галатасарай», где нагреб аж 11 трофеев. Но однажды отметился вот такой результативной ошибкой.

    Муслера провел уже более сотни матчей за сборную Уругвая, играя в основном составе замечательной команды 2010-го, которая добралась до полуфинала чемпионата мира. В четвертьфинале уругвайцы в супердраматичном матче прошли Гану, а открыли африканцы счет после дальнего удара Мунтари, с которым Муслера почему-то справиться не смог.

    Что произошло в матче со сборной Франции – вы уже видели. Дальний и несложный удар Гризманна Муслера отразил прямо себе в ворота. 0:2.

    Вот, что нам это напомнило.

    До этого матча сборная Уругвая пропустила меньше голов, чем любая команда ЧМ кроме Бразилии. Единственный мяч влетел в игре 1/8 финала от португальца Пепе. Уругвай к четвертьфиналу подошел в ранге лучшей сборной турнира по количеству перехватов (66) и с абсолютно бетонной обороной: «Атлетико» с Годином и Хименесом пропустил меньше всех в Примере (22 гола), Варела на правом фланге сборной вытеснил рекордсмена по играм за Уругвай Макси Перейру, Лаксальт адаптирован к игре по всему краю и здорово успевает на любом участке поля, а Касерес играет на опыте и очень цепок.

    Нельзя забывать и о работе в центре поле, отлично смотрелись на всем ЧМ Весино и Бентанкур – они сыгрались, и у обоих нет никаких проблем с работоспособностью и чтением игры. Но беда пришла откуда не ждали. Муслера, несмотря на вышеперечисленные ошибки, всегда производил впечатление вратаря очень хорошего уровня и очень редко попадал в хайлайты с различными нелепостями.

    Теперь он застрянет там надолго. А Уругвай отправляется домой.

    Гризманн – огромный фанат Уругвая. Это раздражает даже Суареса

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

    Уругвай – Франция – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варан, 40; 0:2 – Гризманн, 61.

    Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Суарес, Стуани (Гомес, 59).

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Н'Зонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90+3), Мбаппе (Дембеле, 88), Жиру.

    Предупреждения: Бентанкур, 38; Родригес, 69 – Эрнандес, 33; Мбаппе, 69.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 1 Голосов: 2
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 7 июля 2018, 10:12

      БЫВАЕТ

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июля 2018, 05:47

      Я уже раньше сказал, что это ЧМ косяков других классных вратарей... А Игорь, возможно, станет лучшим вратарем... Все может быть на этом ЧМ))) Возможно это последний ЧМ для Роналду, Месси... Дорогу молодым звездам!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 июля 2018, 20:30

      ...я лично не знаю, васся, ни одного вратаря не накосячившего ни разу в своей карьере...разве что жан мари пфафф...очень собранный был голкиппээ...хотя...может и по молодухе косячил

      3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 6 июля 2018, 19:41

      Косяки Акинфеева сейчас не актуальны. В моде Кариус!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 июля 2018, 19:00

      Прямо какой-то вирус поразил вратарей в 2018 году. Ляп за ляпом, причём все как один под копирку. Кариус-стайл. Очень обидно. Без Кавани и с таким Муслерой Уругваю очень сложно было реально бороться на равных. А тут ещё и Льорис мёртвый мяч потащил.

      5
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      Рейтинг: +115

      anomalist > Cules2013 6 июля 2018, 19:03

      Кариус играл с сотрясением мозга, Муслере же ничего не мешало

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > anomalist 6 июля 2018, 19:42

      Сотрясение мозга у него в метафорическом смысле было, а экспертизу купили - чтоб хоть как-то оправдаться. И да - играть с сотрясом на финале это минимум ДЕБИЛИЗМ.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > anomalist 6 июля 2018, 20:16

      что даже яиц нету чтоли

      1
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