Андронов: «Не стоит защищать вратаря «Карпат». Он знал, на что шел, поддерживая сборную России»

Комментатор Алексей Андронов высказался по поводу ситуации с голкипером молодежной команды «Карпат» Михаилом Готрой. Вчера СМИ сообщили, что клуб разорвал сотрудничество с вратарем из-за того, что он в соцсетях поддержал сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

«Немного удивляют коллеги, ринувшиеся защищать (видимо) экс-вратаря «Карпат» Михаила Готру. Его выгнали из клуба за поддержку сборной России в инстаграме. Нет, я сам за парня с мнением. И мне приятно, что он болел за нас. Но!!!

С 2014 года у Михаила была масса оказий узнать, как реагирует на подобное украинский социум (назовем это так). За последнюю только неделю – Левченко, Коньков и Алиев. Каждого облили дерьмом. Не стоит защищать Михаила, он знал, на что шел.

Еще более удивляет то, что коллеги не могут понять одной простой вещи: отношение украинского социума сейчас к России и всему, что с ней связано – не такое же, как у них к Украине. Они могут ее любить, как я, и даже сильнее. Но они не могут требовать такого же отношения к себе. Это не в России Украину признали страной-агрессором, а ровно наоборот. И никого там не интересует, что по этому поводу думают Уткин, Андронов или Колымаго-Петровский. Ни-ко-го.

Михаил Готра публично и открыто поддержал сборную страны, которую его страна признала агрессором. Он не первый и не последний. Женю Селезнева не вызывали в сборную до тех пор, пока он не покинул «Кубань». Толю Тимощука почти прокляли. Даже Тарасу Михалику, перешедшему в «Локо» до 2014-го, достается. Это так. Это факт. И иначе не будет.

И министр их украинского спорта все делает правильно в своем кресле, и «Карпаты» все сделали правильно со своей позиции. Иначе могло быть только хуже. Каждый из нас имеет право на позицию. Но каждый знает (уже), что за это можно и «заплатить».

Но одну вещь понимать надо четко: отношение внутри Украины к России нескоро будет таким же, как отношение внутри России к Украине. Возможно, не при нашей жизни. И лучше не лезть в чужие дела, не провоцировать лишний раз на тонком льду. Своих достаточно. Михаил как-нибудь разберется без нас. Своим публичным влезанием в это дело с оценками мы можем сделать только хуже», – написал Андронов на своей странице в фэйсбуке.