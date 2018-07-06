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    Андронов: «Не стоит защищать вратаря «Карпат». Он знал, на что шел, поддерживая сборную России»

    Комментатор Алексей Андронов высказался по поводу ситуации с голкипером молодежной команды «Карпат» Михаилом Готрой. Вчера СМИ сообщили, что клуб разорвал сотрудничество с вратарем из-за того, что он в соцсетях поддержал сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Немного удивляют коллеги, ринувшиеся защищать (видимо) экс-вратаря «Карпат» Михаила Готру. Его выгнали из клуба за поддержку сборной России в инстаграме. Нет, я сам за парня с мнением. И мне приятно, что он болел за нас. Но!!!

    С 2014 года у Михаила была масса оказий узнать, как реагирует на подобное украинский социум (назовем это так). За последнюю только неделю – Левченко, Коньков и Алиев. Каждого облили дерьмом. Не стоит защищать Михаила, он знал, на что шел.

    Еще более удивляет то, что коллеги не могут понять одной простой вещи: отношение украинского социума сейчас к России и всему, что с ней связано – не такое же, как у них к Украине. Они могут ее любить, как я, и даже сильнее. Но они не могут требовать такого же отношения к себе. Это не в России Украину признали страной-агрессором, а ровно наоборот. И никого там не интересует, что по этому поводу думают Уткин, Андронов или Колымаго-Петровский. Ни-ко-го.

    Михаил Готра публично и открыто поддержал сборную страны, которую его страна признала агрессором. Он не первый и не последний. Женю Селезнева не вызывали в сборную до тех пор, пока он не покинул «Кубань». Толю Тимощука почти прокляли. Даже Тарасу Михалику, перешедшему в «Локо» до 2014-го, достается. Это так. Это факт. И иначе не будет.

    И министр их украинского спорта все делает правильно в своем кресле, и «Карпаты» все сделали правильно со своей позиции. Иначе могло быть только хуже. Каждый из нас имеет право на позицию. Но каждый знает (уже), что за это можно и «заплатить».

    Но одну вещь понимать надо четко: отношение внутри Украины к России нескоро будет таким же, как отношение внутри России к Украине. Возможно, не при нашей жизни. И лучше не лезть в чужие дела, не провоцировать лишний раз на тонком льду. Своих достаточно. Михаил как-нибудь разберется без нас. Своим публичным влезанием в это дело с оценками мы можем сделать только хуже», – написал Андронов на своей странице в фэйсбуке.

    Источник: Facebook.com

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    06.07.2018 13:21
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 июля 2018, 19:27

      В чем-то Андрон прав. Приятно, конечно, что и украинцы болеют за нашу сборную. Но Миша должен был знать, что его ждет после публичного выражения поддержки России.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 6 июля 2018, 19:13

      Считай нацикам лизнул, Алексей...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2018, 16:19

      Да не будет скоро никакой Окраины - этого карикатурного образования, созданного мировой плутократией по плану нацистского теоретика Альфреда Розенберга! Не будет! И все эти клоуны расплатятся за клоунаду - от Потрошенко до всех этих суркисов... Да, перед расплатой ещё попробуют из себя покорчить русских патриотов! Непременно! Но не всем поверит мисс Гильотина! :-)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 июля 2018, 14:44

      И что теперь, молчать сидеть? Мда уж...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 6 июля 2018, 14:28

      Спорт вне политики...да да...скажите мне это и я вам поверю

      1
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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 6 июля 2018, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все верно. Михаил Готра просто идиот. Как можно поддерживать Россию после всего того кошмара, который она натворила в Украине?

      -11
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Мохнатый 6 июля 2018, 14:49

      Простите, а что она "натворила"?

      5
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      ...
      Рейтинг: -11

      Мохнатый > С-Пб on-line 6 июля 2018, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Введение войск и нападение уже не считается "натворила"?

      -6
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      ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк > Мохнатый 6 июля 2018, 15:15

      Иди постригись, побрейся, голову в порядок приведи. Тогда и в самой голове, глядишь, все упорядочится. Хотя, вряд ли...

      6
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Мохнатый 6 июля 2018, 19:12

      На вашей украине, все натворили те ублюдки националисты, которых вы же и поддержали. А обвинять будешь тех, кому вы продались, а именно пендосам, которые вводят войска, в страны, типа для установления мира, а в итоге оставляют после себя хаос, качнув из этих стран все что можно. Они бы и к вам приехали, но брать не х.й. Или решил убийства мирных жителей и разгром городов на нас перекинуть? Я про таких как ты фильм смотрел, Адский бункер, там фашисты-зомби, по смыслу не то, а вот по названию подходит, потому что такие как ты настоящие зомбированные фашисты. Хотя даже они, своих не истребляли...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Мохнатый 6 июля 2018, 23:04

      Прошу подтвердить слова фактами,чтобы не быть балаболом

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      Рейтинг: -11

      Мохнатый > С-Пб on-line 15 июля 2018, 14:14

      Фактов масса. Начиная от статей с фотографиями в Новой Газете и Дожде, заканчивая книгой Немцова.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Мохнатый 15 июля 2018, 22:48

      Не в обиду,ну как-то не серьёзно...вы бы ещё сказали об первом,соловьёве да и всей укромедиапространстве. Может быть что-то более внушительное есть в закромах?

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      Рейтинг: +722

      Urry 6 июля 2018, 13:47

      Поддержка нужна в любом случае

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