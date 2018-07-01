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    ЧМ-2018. Сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал

    В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал.

    В 1/4 финала Россия сыграет с победителем пары ХорватияДания.

    Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

    Испания – Россия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнашевич, 12 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 41 (с пенальти).

    Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 80).

    Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Головин, Кузяев (Ерохин, 97), Дзюба (Смолов, 65), Самедов (Черышев, 61).

    Предупреждения: Пике, 40 – Кутепов, 54; Зобнин, 71.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 19:40
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    Комментарии326
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 июля 2018, 07:27

      более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище

      1
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 2 июля 2018, 13:08

      Результат приятен,но футболом там и не пахло.Вечно такой прухи не будет.Надо что-то показывать самим.Желаю удачи и игры похожей на футбол.С другой стороны, постоянное перекатывание мяча в центральной зоне испанцами назвать красивым футболом язык не поворачивается.С таким подбором игроков сопли жевать? Они предложили-мы поддержали и выстояли.Победа в актив,как не крути.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:01

      Когда сборной России удалось выдержать ничейный результат в основное время - показалось что "чудо" может случится. Самоотдача была 100%. Все игроки заслуживают уважения. Именно так и нужно играть с высококлассными командами. Одним словом МОЛОДЦЫ!

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 июля 2018, 11:03

      Мы их не обыграли...мы их победили..Игры, с нашей стороны, да и с их стороны не было..Была битва. Ну а в битвах, Россия сильней чем в играх...В любом случае молодцы. Очень понравился Марио. Считаю его лучшим. Огромную работу проделал.. Еще понравился Зобнин. Ну а у Акинфеева был просто звездный час. Давно мы не гордились своей сборной. Молодцы ребята!

      6
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      Рейтинг: +28706

      silver29 2 июля 2018, 10:56

      Огромная заслуга в Победе, не соизмеримо больше чем у черчесова, это игра Игоря Акинфеева !!! и не только в отраженных пенальти, но и с игры здорово выручал, его спокойствие и уверенность передавалась игрокам. Всегда относился к нему с уважением, достойный кипер сборной!

      5
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      Рейтинг: +131

      Dino005 2 июля 2018, 10:52

      Ура!

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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 2 июля 2018, 10:21

      Всех с победой!!!
      По поводу некоторых комментариев об автобусе, сливе и т.д.
      Автобус против Испании при нынешнем уровне наших игроков единственная возможность пройти дальше. Даже с насыщенным центром поля и попытками давить испанцы бы нас раскатали. Сливать матч игрокам Барселоны, Реала, МЮ за бабки просто смешно. Там и так одни миллионеры. Сливать по другим соображениям это из области дурной фантастики. Филипп VI лично приказал слить или это происки басков? Испания на ЧМ и так ничего выдающегося не показала. Одна победа в группе и две ничьих для команды претендующей на кубок явно маловато.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 июля 2018, 09:33

      Беру назад свои слова в отношении Черчесова и снимаю шляпу.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > polt 2 июля 2018, 10:58

      Вот любите вы питерские шляпы ))), не спеши ее снимать. черсесов ничего нового в игровой схеме не изобрел, заслуга в Победе игроков Команды, да в этот день была единая Команда.

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 июля 2018, 09:30

      Как же хочется спать... Как же болит голова... Кто поставил такой матч в воскресение?

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 июля 2018, 09:15

      Главное победа,остальное придет!!!

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