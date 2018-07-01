ЧМ-2018. Сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал

более позорного матча я не видел чмошники дрожащие у своих ворот 120 минут я бы гордился ими если б даже они проиграли но бились как мужики . мне стыдно за страну и то ликующее стадо которое превозносит это откровенное позорище
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал.
В 1/4 финала Россия сыграет с победителем пары Хорватия – Дания.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала
Испания – Россия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Игнашевич, 12 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 41 (с пенальти).
Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 80).
Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Головин, Кузяев (Ерохин, 97), Дзюба (Смолов, 65), Самедов (Черышев, 61).
Предупреждения: Пике, 40 – Кутепов, 54; Зобнин, 71.
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