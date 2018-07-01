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  • ЧМ-2018. Сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал

ЧМ-2018. Сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал

1 июля 2018, 19:40
339

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал.

В 1/4 финала Россия сыграет с победителем пары ХорватияДания.

Чемпионат мира-2018. 1/8 финала

Испания – Россия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнашевич, 12 (в свои ворота); 1:1 – Дзюба, 41 (с пенальти).

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Головин, Кузяев (Ерохин, 97), Дзюба (Смолов, 65), Самедов (Черышев, 61).

Предупреждения: Пике, 40 – Кутепов, 54; Зобнин, 71.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Да-да-да-да! Счастье!!!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия
Комментарии (339)
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insider_retro
1530463487
Я Д О В О Л Е Н ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это вымученная победа и заслуженная радость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1530464131
Даааааааааа! это что-то невероятное! сама игра была скучная и нудная как с нашей стороны так и с испанской. но Игорь просто браво, да и пробили все четко!!! спасибо парни! мы в 1/4!!!!! кто бы мог подумать! поздравляю всех с этим мега событием!!!!
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реалушка
1530464567
договорничок скатали,а блаженным только бы повод для того,чтобы нажраться!а под этом балаган еще народ поприжмут очередным новым законом грабительским.
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rnm
1530465097
Позорно выиграли. Лучше бы с нормальной игрой проиграли , чем так радоваться.
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Blossiya
1530465510
С победой! Я в числе тех, кто в это не верил. Надежда была лишь на статистику- сборная Испания никогда не выигрывала у хозяев ЧМ)))
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Krossmen73
1530467430
Блин!Что за странные у нас люди?!??Команда ИХ страны выиграла и пробилась в одну четвёртую и ОНИ снова продолжают обливать помоями своих российских ребят и тренера которые бились за ИХ же страну!ВЫ вообще россияне??? Адекватных ,нормальных болельщиков с ПОБЕДОЙ!!!Чтобы кто не говорил,а РЕЗУЛЬТАТ на табло!!!Спасибо сборная,спасибо Черчесов!!!!!Ура!!!
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Eds
1530470206
Если говорить честно, то Россия не заслуживала по игре победу... Мне не нравится футбол Черчесова. Он создаёт тактику на результат. В принципе - он работает.......... пока... Но эстетического удовольствия от игры сборной я не получил. Не могут наши на равных играть с технарями и теми командами, которые умеют думать...
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Atom2020
1530480423
До сих пор не покидает ощущение, что испанцы тупо слили матч. Ну может не все, но отдельные игроки. 80% времени катать мяч на чужой половине поля против деревянной сборной России и ровным счетом ничего не создать у чужих ворот, это еще надо постараться. По персоналиям: Дзюба - полное дерево, сколько бы не распинались комментаторы (в лице писклявого Дементьева) о его суперспособностях. После его высказываний в адрес болельщиков не понимаю, что он делает в сборной. Смолов туда же ... никчемный нап. Оборона вообще тихий ужас: Корявый Кутепов, который либо ветками всех цепляет, либо с криком "банзай" прыгает в ноги ... пенсионеры Жирков с Игнашевичем, первый испанца чуть инвалидом не оставил, второй какую-то самбуку скрутил, что аж мяч в свои ворота запулил ... Кудряшов - раньше хоть в маске бегал, страшный был ... боялись все, а сейчас и того нет ... Гранат - вообще в пердив! Какая сборная? Ну разве что Фернандес что-то показывает ... Полузащита: Головин, Зобнин на фоне остальных - ну прям звезды уровня Мессевых и Рональдовых, хотя без слез на их комбинационную игру смотреть нельзя. Самедов - вроде и бегает и старается, но как обрежет-обрежет, аж пот прошибает. Кузяев - где он вообще был весь матч? что делал на поле? ни единоборств, ни передач, вообще ничего. Ерохин - двухметровое недоразумение. Черышев - особо и сказать-то нечего, ну кроме того, что батя его 2 часа до матча пиарил и после матча до сих пор пиарит. Акинфеев - хорошо, что особо лажануть нигде возможности не было. Что делали испанцы весь матч до сих пор загадка. Просто не хотели выигрывать. По сборной России было видно - все мысли об одном лишь бы крупно не обос**ться!
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Андреич
1530483380
Пишите, что хотите. В частности Atom2020. Испанцы слили и т.д. (т.е. им бабла дали что-ли??) Думайте, вначале, потом говорите. Пишу не для дискуссии. Больше для себя. Минусуйте - плюсуйте = как у кого с совестью. 1. Никогда не было даже мыслей, что вместо Акинфеева можно представить другого в рамке. Спасибо, Игорь! 2. Марио был сегодня суперМарио. 3. Смолов эгоист, которому не место в сборной. 4. Дзюба... Недолюбливал его.... Но он - МОЛОДЕЦ!!! 5. Саша (Головин) старался, но не всё в его силах.. Не надо тратить время и смотреть в профиль. Да, ЦСКА. Но стараюсь быть объективным. Самедов 2й матч - "ниочём". Игнашевичу - спасибо за все игры. Без иронии. Всей КОМАНДЕ и ТРЕНЕРУ: вы сделали, что могли. Спасибо ВАМ!!! Кто там что пишет? деревянные, пенсионеры и т.д.? Совесть поимейте! Выжали парни (лучшие на сегодня) всё, что могли, чтобы страну не опозорить. Кто не понимает - растите, может дойдёт, когда-либо.
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Spiridonovich
1530483606
Во, что играла Испания, непонятно. 90 минут катать мяч по полю это всё на что сподобилась одна из сильнейших сборных мира. Игра этой сборной навевает на нехорошие, крамольные мысли. Что касается нашей сборной, то выстроенный железобетон возле своих ворот вполне себя оправдал. А тут ещё и подфартило с пенальти.Раздражал бесконечный показ супруги Медведева и её желание демонстрировать себя любимую и свой роскошный туалет. В то же время 40 млн русских живут в нищете.
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