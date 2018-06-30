Дмитрий Черышев: «Денис сидел на гормонах роста? Это все ерунда»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал информацию, что его сын Денис, игрок сборной России, некоторое время принимал гормоны роста. Отец отрицает этот факт.

«Во-первых, я могу честно сказать, не знаю откуда вообще это всe было написано. Во-вторых, журналист не то, чтобы перепутал. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть.

Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю о каких словах идeт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всe перепутал. Поэтому это всe ерунда», – сказал Черышев.

Денис Черышев на текущем ЧМ-2018 забил три гола.