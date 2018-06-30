Зобнин – болельщикам: «В игре с Испанией мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать»

Футболисты сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией в видеоролике обратились к болельщикам национальной команды.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Надеемся, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будем вас радовать!» – сказал полузащитник Роман Зобнин.

«Ребята, всем большое спасибо за поддержку. Только вместе мы сможем добиться успеха. Ждем от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» – сказал хавбек Юрий Газинский.

«Всем спасибо за поддержку! Ребята, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами», – подчеркнул полузащитник Денис Черышев.

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за такую теплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», – добавил защитник Илья Кутепов.