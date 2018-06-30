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  • Зобнин – болельщикам: «В игре с Испанией мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать»

Зобнин – болельщикам: «В игре с Испанией мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать»

30 июня 2018, 13:13
25

Футболисты сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией в видеоролике обратились к болельщикам национальной команды.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Надеемся, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будем вас радовать!» – сказал полузащитник Роман Зобнин.

«Ребята, всем большое спасибо за поддержку. Только вместе мы сможем добиться успеха. Ждем от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» – сказал хавбек Юрий Газинский.

«Всем спасибо за поддержку! Ребята, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами», – подчеркнул полузащитник Денис Черышев.

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за такую теплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», – добавил защитник Илья Кутепов.

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Публикация от text (@teamrussia)

Источник: РФС
Чемпионат мира Испания Россия Газинский Юрий Кутепов Илья Зобнин Роман Черышев Денис
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mazai-NN
1530353797
Мы то поддержим. Дело за вами..
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88serega88
1530354178
такие заявы от наших постоянно оборачиваются....жестью! в любом случае удачи мы и так болеть будем, но лучше жевать чем говорить!!!))))
Ответить
Мары
1530354747
Мы Вас услышали. Теперь дело за Вами.
Ответить
sergey610
1530355039
На 100%, а раньше выкладывались на сколько процентов?
Ответить
KOLBIS
1530355087
ВЕРИМ!!!...
Ответить
shinnik
1530356889
Давайте уже.. Без лишних слов..Просто не подведите,хрен с ним с результатом,остатки гордости оставьте нам.
Ответить
mialkov
1530359634
Главное - не трусить, не прижиматься к воротам. Не боги горшки обжигали... Удачи!!!
Ответить
Полная Канистра
1530367293
Верим в вас ребята ! я лично на вас всё поставил покажите свою игру и силу!!!
Ответить
Грыззь
1530369535
Удачи!!!
Ответить
zigbert
1530369554
Поддержка будет мощной и это может оказать решающее значение.
Ответить
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