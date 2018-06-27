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The Sun: Смольников вошел в сборную худших игроков ЧМ-2018

27 июня 2018, 07:32
36

Британский таблоид The Sun опубликовал собственную сборную худших игроков чемпионата мира-2018.

От российской сборной в нее вошел защитник «Зенита» Игорь Смольников, который заработал удаление по сумме двух желтых карточек в матче третьего тура группового этапа турнира с Уругваем (0:3). Это был его единственный матч на турнире.

В символическую сборную вошли: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг​ (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Игорь Смольников (Россия), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блейз Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер​ (Германия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Sun
Чемпионат мира Россия Испания Германия Панама Бразилия Аргентина Франция Польша Рамос Серхио Месси Лионель Матюиди Блейз Боатенг Джером Смольников Игорь Левандовски Роберт Мюллер Томас Де Хеа Давид Паулиньо Вернер Тимо Эскобар Фидель
Комментарии (36)
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insider_retro
1530074472
Вроде, согревает наличие рядом величавых игроков, но по сути, - лучше стремится в сборную лучших бродяг...))
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a-rakhmatov
1530075413
Хоть кто-то из сборной России стал "знаменитым"....Смольников в одной сборной с Мессе и Левандовски))
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SPACE TRUCKIN
1530078214
будет чем гордиться по завершению карьеры - не каждому дано попасть в один ряд с такими мастерами...
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Обер-КанцлерЪ
1530078833
Ну с Месси, Мюллером и Вернером перебор явный! Вместо Мюллера можно было бы Самедова поставить (за последний матч особенно). Вместо Вернера - Смолов подошёл бы вполне. А вообще некорректно собирать такую сборную до завершения группового этапа!
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shahor
1530078911
Чёт Самедова не наблюдаю в столь почётном списке.Навесики его просто на заглядение были.
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ItalianFootball
1530082876
Народ, опомнитесь!!! Молодцы)) бриты, это для Игоря честь стоять в одном ряду с Рамосом, Месси, Левандовски, Мюллером и Де Хеа). Все норм.
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OfaZavr
1530083329
вполне справедливо, но попасть в сборную худших со многими топ-игроками не самое плохое) хотя эту сборную скорее можно назвать не худшей а тех кто ничего не показал а от них многое ждали (за исключением Смольникова и Эскобара конечно))
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1bear
1530095292
..."сборная мира"...Смольников должен гордиться...
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Полная Канистра
1530096882
всех этих худших выпустить на матч с теми кто станет ЧМ на этом турнире
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zigbert
1530173441
В такой компании оказаться за честь нашему Игорю.
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