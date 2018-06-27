The Sun: Смольников вошел в сборную худших игроков ЧМ-2018

Британский таблоид The Sun опубликовал собственную сборную худших игроков чемпионата мира-2018.

От российской сборной в нее вошел защитник «Зенита» Игорь Смольников, который заработал удаление по сумме двух желтых карточек в матче третьего тура группового этапа турнира с Уругваем (0:3). Это был его единственный матч на турнире.

В символическую сборную вошли: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг​ (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Игорь Смольников (Россия), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блейз Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер​ (Германия).