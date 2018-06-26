Салах отказался от приза лучшему игроку матча с Саудовской Аравией. Ранее так же поступил вратарь Египта Эль-Шенави

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах отказался от награды лучшему игроку матча с Саудовской Аравией (1:2) в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2018, информирует новостной портал «Элаф».

Салах забил единственный гол египтян в этой встрече и был признан ее лучшим футболистом. Тем не менее форвард не стал принимать приз, поскольку один из его учредителей – компания, выпускающая алкогольные напитки.

Это уже второй игрок сборной Египта, отказавшийся от данной награды. После поединка первого тура с Уругваем (0:1) подобным образом поступил голкипер Ахмед Эль-Шенави. Он заявил, что по вероисповеданию он правоверный мусульманин, поэтому не может позволить себе принять подарок от производителя алкоголя.