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  • Бубнов: «Уругвай только набирает кондиции, а Россия уже действует на пределе»

Бубнов: «Уругвай только набирает кондиции, а Россия уже действует на пределе»

25 июня 2018, 06:45
19

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал фаворита в предстоящем матче третьего тура чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Уругвая.

«С одной стороны, матч не имеет большого турнирного значения, обе команды уже в плей-офф, с другой – успешно завершить группу важно с психологической точки зрения. К тому же в соперники достанется вторая команда квартета B, в теории не столь грозная, как победитель.

Уругвай – фаворит. У южноамериканцев лучше поставлена командная игра, в команде хватает звезд первой величины, чего никак не скажешь о сборной России. Мы видели, как оборона «Атлетико» с Хименесом и Годином действовала против чемпиона России «Локомотива» в Лиге Европы.

Команда Черчесова убедительнее выглядела во встречах с Египтом и Саудовской Аравией? Ничего удивительного, если отталкиваться от изначальных задач. Уругвай рассчитывает пройти как можно дальше, потому постепенно набирает кондиции.

Посмотрите, как играют гранды! Бразилия не смогла выиграть в первом туре, в компенсированное время дожимает Коста-Рику, немцы чудом спасаются от вероятного вылета в случае ничьей со шведами. Уругвай относится к этой же категории участников, тогда как сборная России уже действует на пределе», – заявил Бубнов.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия Уругвай Годин Диего Хименес Хосе-Мария Бубнов Александр
Комментарии (19)
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Опорник84
1529899618
Вот сегодня и посмотрим на каком пределе играют наши ребята!
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АЛЕКС 58
1529899653
Саня,ты не прав! Мы всех порвём! Ни у кого нет такого космического тренера,как у нас!
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bolela_16
1529902770
надежда умирает последней...
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sn0109
1529904856
Странно... откуда он знает пределы?
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ROMAN63new
1529904888
Сегодня игра будет вялой( жара) и мирной на ничью. Предугадать соперников в одной восьмой невозможно. Уругваю убиваться не с руки, нашим желательно не проиграть. На мой вкус для любой команды обыграть Португалию на момент труднее, чем Испанию.
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САДЫЧОК
1529905521
Всё чётко сказано!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529907066
а нам можно играть только на пределе...иначе мы не выиграли бы ни одного матча...ну нет у нас таких исполнителей, которые ходили бы пешком весь матч и при этом выигрывали...играть как в чемпионате россии здесь нельзя, они это понимают...понимают и то, что далеко пойти не удастся, по этому то и выкладываются в каждом матче, как в последнем
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Ден71
1529907550
Думаю на кураже и с не плохой физикой наши смогут показать не плохую игру, ну а победить мы конечно пожелаем. Но мяч круглый и ЧМ не предсказуем поэтому будем болеть, игра думаю получиться хорошой.
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m40
1529908312
Наверное всё так и дальше физики может не хватить. Но мы не могли закладывать пик формы на 1/4, так как главным было вообще выйти из группы.
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zigbert
1529917841
В физическом плане сборная России выглядела убедительно в первых двух играх. Хватит ли сил на следующие матчи?
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