Бубнов: «Уругвай только набирает кондиции, а Россия уже действует на пределе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал фаворита в предстоящем матче третьего тура чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Уругвая.

«С одной стороны, матч не имеет большого турнирного значения, обе команды уже в плей-офф, с другой – успешно завершить группу важно с психологической точки зрения. К тому же в соперники достанется вторая команда квартета B, в теории не столь грозная, как победитель.

Уругвай – фаворит. У южноамериканцев лучше поставлена командная игра, в команде хватает звезд первой величины, чего никак не скажешь о сборной России. Мы видели, как оборона «Атлетико» с Хименесом и Годином действовала против чемпиона России «Локомотива» в Лиге Европы.

Команда Черчесова убедительнее выглядела во встречах с Египтом и Саудовской Аравией? Ничего удивительного, если отталкиваться от изначальных задач. Уругвай рассчитывает пройти как можно дальше, потому постепенно набирает кондиции.

Посмотрите, как играют гранды! Бразилия не смогла выиграть в первом туре, в компенсированное время дожимает Коста-Рику, немцы чудом спасаются от вероятного вылета в случае ничьей со шведами. Уругвай относится к этой же категории участников, тогда как сборная России уже действует на пределе», – заявил Бубнов.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.