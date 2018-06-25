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    Бубнов: «Уругвай только набирает кондиции, а Россия уже действует на пределе»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал фаворита в предстоящем матче третьего тура чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Уругвая.

    «С одной стороны, матч не имеет большого турнирного значения, обе команды уже в плей-офф, с другой – успешно завершить группу важно с психологической точки зрения. К тому же в соперники достанется вторая команда квартета B, в теории не столь грозная, как победитель.

    Уругвай – фаворит. У южноамериканцев лучше поставлена командная игра, в команде хватает звезд первой величины, чего никак не скажешь о сборной России. Мы видели, как оборона «Атлетико» с Хименесом и Годином действовала против чемпиона России «Локомотива» в Лиге Европы.

    Команда Черчесова убедительнее выглядела во встречах с Египтом и Саудовской Аравией? Ничего удивительного, если отталкиваться от изначальных задач. Уругвай рассчитывает пройти как можно дальше, потому постепенно набирает кондиции.

    Посмотрите, как играют гранды! Бразилия не смогла выиграть в первом туре, в компенсированное время дожимает Коста-Рику, немцы чудом спасаются от вероятного вылета в случае ничьей со шведами. Уругвай относится к этой же категории участников, тогда как сборная России уже действует на пределе», – заявил Бубнов.

    Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.06.2018 06:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 июня 2018, 17:53

      Ох Александр Викторович, боюсь предел сборной заканчивается! Вывод после первого тайма с Уругваем!

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 июня 2018, 13:01

      Бубнов, дуойка! Что ж вам всем покоя не дает, что наши досрочно вышли из группы? Сегодняшний матч вообще не будет показателем силы одной или другой сборной. Скорее всего будет ничейная "шахматная партия"

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июня 2018, 12:34

      Бубен как всегда -- глупость , глупость и ещё раз глупость !!! Експерт куев !!!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 12:10

      В физическом плане сборная России выглядела убедительно в первых двух играх. Хватит ли сил на следующие матчи?

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 25 июня 2018, 10:08

      Ничья

      1
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 25 июня 2018, 10:02

      Может еще поднажмем?:)

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 июня 2018, 09:31

      Наверное всё так и дальше физики может не хватить. Но мы не могли закладывать пик формы на 1/4, так как главным было вообще выйти из группы.

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 июня 2018, 09:25

      Ты же говорил что с Египтом ничья будет ?

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 25 июня 2018, 09:19

      Думаю на кураже и с не плохой физикой наши смогут показать не плохую игру, ну а победить мы конечно пожелаем. Но мяч круглый и ЧМ не предсказуем поэтому будем болеть, игра думаю получиться хорошой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 09:17

      На пределе своих возможностей по физике говорить не приходится, турнир только поднялся с низкого старта. Это будет третья игра за 11 дней. В режиме через 3-4 дня, команды вкатываются, набирая игровой тонус и физические кондиции. По сыгранности и игровому футбольному интеллекту тоже самое. Команды которые месяц постились в преддверии ЧМ из-за праздника Рамадан не показатель для оценки. Посмотрим сегодня как будем выглядеть с более мастеровитой командой.

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