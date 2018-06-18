Сборная России сыграет против Египта в красных футболках и белых трусах. В этой форме она разгромила Саудовскую Аравию

Сборная России определилась с комплектом формы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом.

Российская команда выйдет на поле в красных футболках и белых трусах. В этой же форме она разгромно победила Саудовскую Аравию (5:0) в первой встрече на турнире.

Голкипер сыграет в зеленом свитере.

Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.