Сборная России сыграет против Египта в красных футболках и белых трусах. В этой форме она разгромила Саудовскую Аравию

если не наложат в штаны перед игрой как это было ранее - есть шанс выйти из группы
Сборная России определилась с комплектом формы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом.
Российская команда выйдет на поле в красных футболках и белых трусах. В этой же форме она разгромно победила Саудовскую Аравию (5:0) в первой встрече на турнире.
Голкипер сыграет в зеленом свитере.
Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.
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— Сборная России (@TeamRussia) 18 июня 2018 г.