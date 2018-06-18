Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России сыграет против Египта в красных футболках и белых трусах. В этой форме она разгромила Саудовскую Аравию

    Сборная России определилась с комплектом формы на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом.

    Российская команда выйдет на поле в красных футболках и белых трусах. В этой же форме она разгромно победила Саудовскую Аравию (5:0) в первой встрече на турнире.

    Голкипер сыграет в зеленом свитере.

    Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      valentin1968 19 июня 2018, 01:48

      если не наложат в штаны перед игрой как это было ранее - есть шанс выйти из группы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 19 июня 2018, 00:05

      ...на что ребе ответил Абраму - " В какой по цвету пеньюар Ви не одели би свою дочь в брачную ночь, результат будет одинаковим"...
      Удачи всем!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > GoLenaStop 19 июня 2018, 07:30

      Молодец Stop, весьма к месту....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 22:52

      Ни о чем нельзя забывать ,даже в мелочах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2018, 21:32

      чабан выводы сделает,надеюсь.... кого выпускать... миранчука не забудет пускай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 18 июня 2018, 20:48

      Хоть без трусов бегайте, только выиграйте!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 июня 2018, 20:17

      Вперед давайте и этих уничтожьте))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > кузнецов артем 19 июня 2018, 00:07

      Уничтожать не надо... С кем же тогда играть дальше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 18 июня 2018, 19:56

      ну удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 18 июня 2018, 19:33

      Ну форма точно поможет. Однозначно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2078

      upiter622 18 июня 2018, 19:13

      Да хоть голыми выходите,но еще один праздник нам сделайте!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 18 июня 2018, 19:04

      Зря они белые трусы-то, коричневое будет заметно ...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11