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    Акинфеев: «Понимаем, что в матче с Египтом против России не манекены будут играть»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев отметил, что у команды хорошее настроение перед завтрашним матчем второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Египтом. Вратарь не стал выделять никого из сборной соперника.

    «Настроение хорошее. Ничто не должно помешать хорошему и красивому футболу. Надо больше времени уделять внимание своей команде.

    Прекрасно понимаем, что не манекены будут играть против нас. Выделять из сборной соперников никого не хочу. Помимо Салаха у Египта есть еще 22 футболиста. Я даже не знаю, важно ли, сыграет ли Салах. Я предпочту, чтобы моя команда завтра выиграла.

    Когда хороший результат, есть позитив, раскрепощенность, шутки. Сейчас полегче в этом плане. Нужно, чтобы хорошее настроение было не только у нас, но и у всех российских болельщиков. Все зависит от нас. Нам нужно объединиться», – сказал Акинфеев.

    Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2018 15:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 18 июня 2018, 22:36

      Дошло наконец то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 22:08

      Ну уж давайте проявите все свои лучшие качества - страна ждет от вас победы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 18:10

      Манекены - это Кутепов с Гранатом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:47

      Тащи воротарь! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 17:35

      Россия-Египет 3:1.... И мы в 18...против манекенов..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 18 июня 2018, 17:08

      м-да..негатива сколько же много.никакой поддержки.зря вы так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 июня 2018, 17:04

      попотеть придется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 16:17

      Манекен будет в этом матче всего один - у нас вместо тренера.

      6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > neim 18 июня 2018, 16:32

      А если 50-0?
      То что тогда - осёл в человека превратится по-твоему? Вот и Черчесов тоже нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 18 июня 2018, 16:16

      В любом то случае русские манекены должны быть лучшими в мире...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 июня 2018, 16:11

      Понимание есть, предпочтение имеется!.. Осталось вырвать и взять своё!..
      А с шутками или без них - это на усмотрение коуча!..))

      5
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