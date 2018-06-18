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  • Акинфеев: «Понимаем, что в матче с Египтом против России не манекены будут играть»

Акинфеев: «Понимаем, что в матче с Египтом против России не манекены будут играть»

18 июня 2018, 15:58
11

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев отметил, что у команды хорошее настроение перед завтрашним матчем второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Египтом. Вратарь не стал выделять никого из сборной соперника.

«Настроение хорошее. Ничто не должно помешать хорошему и красивому футболу. Надо больше времени уделять внимание своей команде.

Прекрасно понимаем, что не манекены будут играть против нас. Выделять из сборной соперников никого не хочу. Помимо Салаха у Египта есть еще 22 футболиста. Я даже не знаю, важно ли, сыграет ли Салах. Я предпочту, чтобы моя команда завтра выиграла.

Когда хороший результат, есть позитив, раскрепощенность, шутки. Сейчас полегче в этом плане. Нужно, чтобы хорошее настроение было не только у нас, но и у всех российских болельщиков. Все зависит от нас. Нам нужно объединиться», – сказал Акинфеев.

Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Египет Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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insider_retro
1529327466
Понимание есть, предпочтение имеется!.. Осталось вырвать и взять своё!.. А с шутками или без них - это на усмотрение коуча!..))
Ответить
raritet
1529327797
В любом то случае русские манекены должны быть лучшими в мире...
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Обер-КанцлерЪ
1529327879
Манекен будет в этом матче всего один - у нас вместо тренера.
Ответить
Urry
1529330692
попотеть придется
Ответить
GSKA1974
1529330926
м-да..негатива сколько же много.никакой поддержки.зря вы так
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Superviser77
1529332539
Россия-Египет 3:1.... И мы в 1\8...против манекенов..
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Тибер
1529333255
Тащи воротарь! ))
Ответить
prezent2017
1529334641
Манекены - это Кутепов с Гранатом.
Ответить
zigbert
1529348883
Ну уж давайте проявите все свои лучшие качества - страна ждет от вас победы.
Ответить
Урия Гип
1529350591
Дошло наконец то!
Ответить
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