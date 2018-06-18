Акинфеев: «Понимаем, что в матче с Египтом против России не манекены будут играть»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев отметил, что у команды хорошее настроение перед завтрашним матчем второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Египтом. Вратарь не стал выделять никого из сборной соперника.

«Настроение хорошее. Ничто не должно помешать хорошему и красивому футболу. Надо больше времени уделять внимание своей команде.

Прекрасно понимаем, что не манекены будут играть против нас. Выделять из сборной соперников никого не хочу. Помимо Салаха у Египта есть еще 22 футболиста. Я даже не знаю, важно ли, сыграет ли Салах. Я предпочту, чтобы моя команда завтра выиграла.

Когда хороший результат, есть позитив, раскрепощенность, шутки. Сейчас полегче в этом плане. Нужно, чтобы хорошее настроение было не только у нас, но и у всех российских болельщиков. Все зависит от нас. Нам нужно объединиться», – сказал Акинфеев.

Поединок Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.