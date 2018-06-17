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    Гамула: «Люди в Екатеринбурге думали, заплатить 12-15 тысяч за билет или семью кормить»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с большим количеством пустых мест на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай (0:1).

    «Сильно ли удивили свободные места на трибунах в Екатеринбурге? Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.

    Почему народ не пришел? Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.

    Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом», – сказал Гамула.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 13:13
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 июня 2018, 20:10

      Да с билетами всё идеально, зарплата меньше тридцати тысяч в подмосковье а за билет просят 50 тысяч тут при всём желании на матч не попадёшь, а эти сказки про 2 3 тысячи рублей ща билет оставьте при себе.

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      Рейтинг: +8

      Malkin68 > Muhametshin 22 июня 2018, 22:54

      Полностью согласен. Билетов по 2 тысячи рублей как раз и было 2 тысячи на весь ЧМ) Кому повезло - тот теперь бахвалится в каждом комментарии об этом. А остальные вынуждены покупать по 30-50 тысяч. Очередная коррупционная схема от ФИФА, ведь всё это не случайность. Парочку миллиардов долларов с наших болельщиков выкачают, вот и весь футбол. По идее депутаты наши могли бы возмутиться и спросить с ФИФА, но... да когда они вообще что-то делали для народа)

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Malkin68 23 июня 2018, 18:53

      Пропаганду хохляцкую оффни свою! И вообще, у вас там своих сайтов нет что ли? Вали отсюда!
      Народ, не слушайте лжеца. Им просто завидно.
      На каждый матч был целый сектор билетов по 1240р (включая весь бесплатаный транспорт). Еще куча билетов по 2 тысячи, по 4 тысячи

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      Рейтинг: +8

      Malkin68 > xColaz 25 июня 2018, 12:09

      Кремлебот на зарплате? Тебе 99% болельщиков пожалуется на цены, такая ситуация у всех, повезло лишь единицам, разуй глаза. Почитай СМИ, почитай как каждый год ФИФА прессуют из-за их финансовых махинаций и воровства. Хотя тебе это вряд ли поможет, так что это совет другим читателям.

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Malkin68 3 июля 2018, 20:26

      А ты не офигел там? Конкретно скажи в чем я не прав. Сам читай что хочешь, а я говор о том, о чем знаю на своем собственном опыте. И купи мозги себе уже

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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 июня 2018, 20:53

      Какой-то обдолбанный бред. Для Россиян сделали специальную категорию дешевых билетов! И я не знаю никого из своих знакомых, кто бы не получил хотя бы один-два билета за 1-2 тысячи рублей, было целых 3 этапа продажи. Те кто не может прокормить семью, не покупает Мерседесы и соответственно билеты на центр стадиона. И это с бесплатными билетами на поезд в купе и кучей других мелких фишек. С билетами ВСЕ ИДЕАЛЬНО!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > xColaz 17 июня 2018, 22:05

      Явно ты муфел который причастен к махинациям с билетами!ты всё врешь! не было таких продаж!

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      Рейтинг: +886

      xColaz > САДЫЧОК 17 июня 2018, 22:47

      Какой глупый бомж) Лично я сам заплатил ровно 1280 руб за поездку в Сочи на 7 дней. Мне дали паспорт болельщика, 2 билета на новые супер поезда в купе и билет на прекрасную Фишт Арену (+ весь местный транспорт на халяву в дни матчей). Некоторым коллегам выпало по 5-7 билетов по всей России, даже пришлось лишние перепродавать (это делается на официальном сайте ФИФА)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 июня 2018, 18:03

      Думаю здесь всё сложилось, и перекупщики, и организация и цены. Но зрелище на самом деле было ужасное. Статусный матч, звёзды футбола и пустые места, да ещё на самом видном для телезрителей месте. " За державу обидно".

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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 17 июня 2018, 17:58

      ***** несет, эксперт, ***. я с ноября вылавливал билеты. Удалось чудом купить за день на сайте фифа за 9000за билет вдвоем с женой. Народ пробухивает больше. А кто не может заработать идите дрочите.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:55

      Организаторы что то хитрят и не дают полного представления о случившемся.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:33

      перекупщики просто хотели схитрить но обломались вот и весь ответ пустых кресел))

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 15:21

      Тут мудько выплыл с рассужениями. Так где же всё для людей? Но вы болейте за сборную,а мы сверху посмотрим.(денег нет,но вы держитесь) И это ******** тут наверно никогда не кончится-будут передавать по наследству.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июня 2018, 15:12

      Гамула как всегда не прав, фифа уже провела расследование и на трибуны просто не пришли болелы скорее всего из европы, я пытался купить 3 билета на матч этот и на испанию, но в мае их уже не было.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июня 2018, 14:39

      Гамула как всегда прав

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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2018, 14:27

      если человек работает за 15-30000 рублей в смесяц то он не купит билет за 15000, а если человек тунеядец с доходами от Миллиона в день (Милонов и т п ) то конечно можно посетить пару матчей

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > спанчес 17 июня 2018, 15:13

      у меня доход 11тыщ в месяц и я хотел купить билеты, но есть только на матч сенегал япония.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > iBragim2102 17 июня 2018, 16:57

      у тебя семьи нет 100%

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