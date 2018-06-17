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  • Гамула: «Люди в Екатеринбурге думали, заплатить 12-15 тысяч за билет или семью кормить»

Гамула: «Люди в Екатеринбурге думали, заплатить 12-15 тысяч за билет или семью кормить»

17 июня 2018, 13:13
39

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с большим количеством пустых мест на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай (0:1).

«Сильно ли удивили свободные места на трибунах в Екатеринбурге? Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.

Почему народ не пришел? Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.

Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом», – сказал Гамула.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Египет Уругвай Гамула Игорь
Комментарии (39)
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Мары
1529231672
Вообще то Гамула прав, но тут то дело в другом.Билеты были выкуплены, но ни кто на матч не пришёл.Сдаётся мне, что версия о перекупах или розданных коллективам билетах, имеет право на жизнь.
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Боцман59rus
1529231781
ну слушайте, развели в стакане бурю... -заполняемость нормальная, учитывая статус матча, к тому же это начало турнира и играли не европейские сборные, да еще и перекупы сам себя нае... - просто мечта.
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омск55
1529232382
Прав Гамула на все 100%
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Avaretz
1529233051
Красава, вот таких я уважаю, прямо и честно, а не как шлю.а говорить то что нравится некоторыми. Мы живём в самой богатой стране по ресурсам и мы не можем посетить домашний чемпионат. Я 3 года об этом мечтал, работал на 3 работах, экономил на всем, а сейчас узнаю цены на билеты, проживание, еду и думаю стоит ли все это потратить на один матч.
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Masteralex
1529233917
вопрос в том какого хера билеты стоят по 12-15 тысяч рублей? где эти пидо.асы которые вещали что билеты для россиян будут стоить 2 тысячи? Это позор и е.аный стыд для российского руководства, прогнившая структура российского футбола выявляется и на трибунах ЧМ, перекупы скупили все дешевые билеты и не смогли их продать, а получившие с этого откат футбольные функционеры будут сидеть и молчать в тряпочку
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САДЫЧОК
1529234563
это ПОЗОРИЩЕ ! местные чиновники скупили билеты а перепродать не смогли !
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ЮЗИК
1529235542
Гамула как всегда прав
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OfaZavr
1529245986
перекупщики просто хотели схитрить но обломались вот и весь ответ пустых кресел))
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Marsovich1881
1529247534
***** несет, эксперт, ***. я с ноября вылавливал билеты. Удалось чудом купить за день на сайте фифа за 9000за билет вдвоем с женой. Народ пробухивает больше. А кто не может заработать идите дрочите.
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xColaz
1529258000
Какой-то обдолбанный бред. Для Россиян сделали специальную категорию дешевых билетов! И я не знаю никого из своих знакомых, кто бы не получил хотя бы один-два билета за 1-2 тысячи рублей, было целых 3 этапа продажи. Те кто не может прокормить семью, не покупает Мерседесы и соответственно билеты на центр стадиона. И это с бесплатными билетами на поезд в купе и кучей других мелких фишек. С билетами ВСЕ ИДЕАЛЬНО!
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