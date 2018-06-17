Гамула: «Люди в Екатеринбурге думали, заплатить 12-15 тысяч за билет или семью кормить»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с большим количеством пустых мест на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 Египет – Уругвай (0:1).

«Сильно ли удивили свободные места на трибунах в Екатеринбурге? Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.

Почему народ не пришел? Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.

Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом», – сказал Гамула.