Гамула: «Люди в Екатеринбурге думали, заплатить 12-15 тысяч за билет или семью кормить»

Да с билетами всё идеально, зарплата меньше тридцати тысяч в подмосковье а за билет просят 50 тысяч тут при всём желании на матч не попадёшь, а эти сказки про 2 3 тысячи рублей ща билет оставьте при себе.
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с большим количеством пустых мест на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 Египет – Уругвай (0:1).
«Сильно ли удивили свободные места на трибунах в Екатеринбурге? Признаюсь, сильно. Я сижу в Ростове-на-Дону, мечтаю попасть на матч чемпионата мира, но у меня нет никаких шансов. А в Екатеринбурге полстадиона свободно. Хотя вроде бы вывеска у матча неплохая.
Почему народ не пришел? Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.
Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом», – сказал Гамула.