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    «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре АПЛ

    Английская Премьер-лига опубликовала календарь игр на следующий сезон. В первом же туре, который пройдет 11 августа, встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

    АПЛ. 1-й тур. 11 августа

    «Арсенал» – «Манчестер Сити»

    «Борнмут» – «Кардифф»

    «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»

    «Хаддерсфилд» – «Челси»

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

    «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»

    «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

    «Саутгемптон» – «Бернли»

    «Уотфорд» – «Брайтон»

    «Вулверхэмптон» – «Эвертон»

    Источник: АПЛ

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    14.06.2018 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 17:37

      3:0 в пользу Арсенала!!

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 14 июня 2018, 12:53

      это будет очень круто! в первом матче и сразу чемпиона обыграть!!!

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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 14 июня 2018, 12:44

      И сразу крутой замес))

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 14 июня 2018, 11:39

      Когда наш календарь опубликуют?

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