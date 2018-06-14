«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала календарь игр на следующий сезон. В первом же туре, который пройдет 11 августа, встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

АПЛ. 1-й тур. 11 августа

«Арсенал» – «Манчестер Сити»

«Борнмут» – «Кардифф»

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»

«Хаддерсфилд» – «Челси»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» – «Бернли»

«Уотфорд» – «Брайтон»

«Вулверхэмптон» – «Эвертон»