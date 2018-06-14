«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала календарь игр на следующий сезон. В первом же туре, который пройдет 11 августа, встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».
АПЛ. 1-й тур. 11 августа
«Арсенал» – «Манчестер Сити»
«Борнмут» – «Кардифф»
«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
«Хаддерсфилд» – «Челси»
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» – «Бернли»
«Уотфорд» – «Брайтон»
«Вулверхэмптон» – «Эвертон»
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Источник: АПЛ