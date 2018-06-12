Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич рассказал о тренировочной базе в поселке Рощино под Санкт-Петербургом.

«Здесь все организовано на высшем уровне, мы довольны стадионом, отелем, полем, на базе нас приняли хорошо, мы чувствуем себя как дома. Это великолепное место, все прекрасно организовано, за что большое спасибо оргкомитету и городу, в котором мы находимся.

Это чемпионат мира, нет большей мотивации, чем играть тут за сборную Хорватии. Мы готовимся к каждому матчу, у нет лучшего шанса выступить успешно, чем сейчас», – сказал Манджукич.

Защитник Хорватии: «Наша база – шикарное место. Думаю, Петербург – замечательный город»