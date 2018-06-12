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    Манджукич: «Наша база под Петербургом – великолепное место. Мы чувствуем себя как дома»

    Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич рассказал о тренировочной базе в поселке Рощино под Санкт-Петербургом.

    «Здесь все организовано на высшем уровне, мы довольны стадионом, отелем, полем, на базе нас приняли хорошо, мы чувствуем себя как дома. Это великолепное место, все прекрасно организовано, за что большое спасибо оргкомитету и городу, в котором мы находимся.

    Это чемпионат мира, нет большей мотивации, чем играть тут за сборную Хорватии. Мы готовимся к каждому матчу, у нет лучшего шанса выступить успешно, чем сейчас», – сказал Манджукич.

    Защитник Хорватии: «Наша база – шикарное место. Думаю, Петербург – замечательный город»

    Источник: ТАСС

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    12.06.2018 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 07:37

      Приятно слышать мнение нашего гостя.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 июня 2018, 00:20

      Удачи выиграть, ну а база, старались все как же иначе...

      4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 12 июня 2018, 23:30

      Да , в Рощино у нас все классно. Можно считать , санаторий для хорватов.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 22:38

      Возможно последний чемпионат мира для Супер Марио...

      1
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