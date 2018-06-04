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    Уткин: «Жду новости, что Габулову купили гармонь для поднятия духа в сборной России»

    Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

    В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

    «Среди отчисленных нет ни одного игрока центральной зоны полузащиты. Тем самым мы понимаем, что никаких кадровых дилемм, вариантов или дихотомий на этой позиции Станислав Черчесов и его прозорливый штаб не рассматривали. И это при том, что произошедшая тактическая перестройка уже по ходу сбора затронула в первую очередь эту зону. Теперь в центре полузащиты — трое. И это при том, что ключевой игрок в этой зоне осени и весны Глушаков не был приглашен. То есть то, что наигрывалось — менялось. Но кадровыми вариантами штаб не запасся. При том, что еще один сильный игрок, Денисов, в сборную не приглашается. То есть явно есть что отрабатывать и пробовать. При том, что год назад на Конфедерациях на этой позиции в сборной играл даже крайний защитник Шишкин. Вот простая иллюстрация спонтанности ключевых решений тренеров сборной.

    Единственный игрок левого фланга — Жирков. Один из лучших и опытнейших, но а) возраст и б) травмы. Сыграть по флангу три матча за вомесь дней? Проблематично. Но замены нет. Есть защитник Кудряшов, который играет левым в тройке центральных. Но сборная отказалась от этого построения (а если не отказалась, то у Жиркова нет и этой альтернативы). Кудряшов может сыграть слева, но он неспособен отдать пас вперед, а его подключение в атаку станет самоубийством. И есть Денис Черышев, который сугубо атакующий игрок. В сущности — крайний форвард. Вот такова глубина состава. На «лошадином» амплуа нет альтернативы ветерану, перенесшему множество травм.

    В составе не остался ни один из двух молодых игроков. Ни Ташаев (игрок левого фланга!), ни Чалов. В составе вообще нет молодых игроков. Набраться опыта на будущее — ну, зачем? Роман Нойштедтер, игрок с международным опытом, игравший на Евро-2016, тоже отбракован. Предпочли ему Семенова из «Ахмата». В принципе то, что он уже пять сезонов отыграл в Грозном, говорит о навыках самообороны в самом широком смысле слова…

    Короче. Я жду новости, что Владимиру Габулову, взятому в команду для поднятия духа, купили гармонь. Должно же случиться хоть что-то разумное», — написал Уткин в телеграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 01:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3843

      BP 4 июня 2018, 12:35

      остер на язык, но по сути прав.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 10:28

      Вася солистом будет /Вот кто то с горочки спустился так ведь Габулов наш идёт......
      или вот такую /Отчего отчего отчего гармонь поёт от того что тренер любит гармониста.......

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июня 2018, 10:25

      И чего привязался к Габулову? После Акинфеева он самый сильный страж наших ворот! Джанаев до серьёзной травмы был хорош! Потом долгое восстановление. Но он всё равно мог конкурировать только за третье место вратаря в составе.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > cska-62 5 июня 2018, 12:01

      Вы серьезно?Ему в бельгийском чемпионате, который слабее нашего на порядок, засовывавают минимум по два, а то и по три.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Тraumtanzеr 5 июня 2018, 13:30

      Количество пропущенных мячей вообще ни о чём не говорит. Тот же Довбня играл в хабаровском СКА, а был одним из лучших вратарей РФПЛ в этом сезоне. Я видел Габулова в деле в этом сезоне, пока он играл в Туле. И мне этого вполне достаточно.

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      Рейтинг: +1501

      777+ 4 июня 2018, 09:07

      Гармонь - это креативно! Добавить барабан и духовые.... и с таким составом можно на кладбище подрабатывать......

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июня 2018, 07:48

      Бойз,вам всё равно ничего не светит.Ну,пролезете из группы и...всё! Для нашей же команды это будет праздник.Денежки мы вам и подходящему нерусскому тренеру отвалим по запросу, не пожадничаем....(Тьфу,чёрт ,приснится же такое!)

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 4 июня 2018, 07:33

      Каждому по губной гармошке,будет чем развлекать гостей

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 июня 2018, 07:31

      Нойштедтер и Семёнов - игроки примерно одного уровня. Но опыт игры в еврокубках, даже в плей-офф ЛЧ, плюс способность сыграть опорника делают немца более предпочтительным вариантом. А вот насчёт молодежи - всё правильно. Это позор. У нас один молодой игрок - Головин. И то он уже лидер сборной по игре. На перспективу никого не взяли, и это говорит о том, что Черчесов сам понимает, что он в Сборной не задержится. Поэтому и набрал лояльного балласта, чтобы хоть как-то эмоциональный баланс поддерживать в раздевалке. Русского бунта, видать, боится.

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 4 июня 2018, 07:30

      Уткин прав.Набрал в сборную по симпатии. Обсеремся,все молчуны польют грязью физручишку.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июня 2018, 06:52

      Вувузелы хватит...

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 июня 2018, 06:41

      Как минимум смешно.

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