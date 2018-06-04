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  • Уткин: «Жду новости, что Габулову купили гармонь для поднятия духа в сборной России»

Уткин: «Жду новости, что Габулову купили гармонь для поднятия духа в сборной России»

4 июня 2018, 01:38
19

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

«Среди отчисленных нет ни одного игрока центральной зоны полузащиты. Тем самым мы понимаем, что никаких кадровых дилемм, вариантов или дихотомий на этой позиции Станислав Черчесов и его прозорливый штаб не рассматривали. И это при том, что произошедшая тактическая перестройка уже по ходу сбора затронула в первую очередь эту зону. Теперь в центре полузащиты — трое. И это при том, что ключевой игрок в этой зоне осени и весны Глушаков не был приглашен. То есть то, что наигрывалось — менялось. Но кадровыми вариантами штаб не запасся. При том, что еще один сильный игрок, Денисов, в сборную не приглашается. То есть явно есть что отрабатывать и пробовать. При том, что год назад на Конфедерациях на этой позиции в сборной играл даже крайний защитник Шишкин. Вот простая иллюстрация спонтанности ключевых решений тренеров сборной.

Единственный игрок левого фланга — Жирков. Один из лучших и опытнейших, но а) возраст и б) травмы. Сыграть по флангу три матча за вомесь дней? Проблематично. Но замены нет. Есть защитник Кудряшов, который играет левым в тройке центральных. Но сборная отказалась от этого построения (а если не отказалась, то у Жиркова нет и этой альтернативы). Кудряшов может сыграть слева, но он неспособен отдать пас вперед, а его подключение в атаку станет самоубийством. И есть Денис Черышев, который сугубо атакующий игрок. В сущности — крайний форвард. Вот такова глубина состава. На «лошадином» амплуа нет альтернативы ветерану, перенесшему множество травм.

В составе не остался ни один из двух молодых игроков. Ни Ташаев (игрок левого фланга!), ни Чалов. В составе вообще нет молодых игроков. Набраться опыта на будущее — ну, зачем? Роман Нойштедтер, игрок с международным опытом, игравший на Евро-2016, тоже отбракован. Предпочли ему Семенова из «Ахмата». В принципе то, что он уже пять сезонов отыграл в Грозном, говорит о навыках самообороны в самом широком смысле слова…

Короче. Я жду новости, что Владимиру Габулову, взятому в команду для поднятия духа, купили гармонь. Должно же случиться хоть что-то разумное», — написал Уткин в телеграме.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Габулов Владимир Уткин Василий
Комментарии (19)
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stream15
1528066456
Уткин опять что-то несвежее сожрал.
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3a zenit
1528067676
ИДИ ТЫ НА ЧЛЕН ЖИРНОЕ НИЧТОЖЕСТВО!ХВАТИТ ЯЗВИТЬ КАК ЧМО ПОСЛЕДНЕЕ.Просто достало его нытьё!
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омск55
1528072743
Правильно сказал что делает Габулов в сборной
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Axe111
1528075912
Позорище
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sprint5
1528080630
и Уткина туда-же с балалайкой
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Ще Гевара
1528083689
Как минимум смешно.
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Viper for CSKA
1528086661
Нойштедтер и Семёнов - игроки примерно одного уровня. Но опыт игры в еврокубках, даже в плей-офф ЛЧ, плюс способность сыграть опорника делают немца более предпочтительным вариантом. А вот насчёт молодежи - всё правильно. Это позор. У нас один молодой игрок - Головин. И то он уже лидер сборной по игре. На перспективу никого не взяли, и это говорит о том, что Черчесов сам понимает, что он в Сборной не задержится. Поэтому и набрал лояльного балласта, чтобы хоть как-то эмоциональный баланс поддерживать в раздевалке. Русского бунта, видать, боится.
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triton004
1528086821
Каждому по губной гармошке,будет чем развлекать гостей
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yorgenbarenz
1528087725
Бойз,вам всё равно ничего не светит.Ну,пролезете из группы и...всё! Для нашей же команды это будет праздник.Денежки мы вам и подходящему нерусскому тренеру отвалим по запросу, не пожадничаем....(Тьфу,чёрт ,приснится же такое!)
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Полная Канистра
1528097301
Вася солистом будет /Вот кто то с горочки спустился так ведь Габулов наш идёт...... или вот такую /Отчего отчего отчего гармонь поёт от того что тренер любит гармониста.......
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