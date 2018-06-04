Уткин: «Жду новости, что Габулову купили гармонь для поднятия духа в сборной России»

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал итоговую заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

В список игроков на домашний турнир не попали Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.

«Среди отчисленных нет ни одного игрока центральной зоны полузащиты. Тем самым мы понимаем, что никаких кадровых дилемм, вариантов или дихотомий на этой позиции Станислав Черчесов и его прозорливый штаб не рассматривали. И это при том, что произошедшая тактическая перестройка уже по ходу сбора затронула в первую очередь эту зону. Теперь в центре полузащиты — трое. И это при том, что ключевой игрок в этой зоне осени и весны Глушаков не был приглашен. То есть то, что наигрывалось — менялось. Но кадровыми вариантами штаб не запасся. При том, что еще один сильный игрок, Денисов, в сборную не приглашается. То есть явно есть что отрабатывать и пробовать. При том, что год назад на Конфедерациях на этой позиции в сборной играл даже крайний защитник Шишкин. Вот простая иллюстрация спонтанности ключевых решений тренеров сборной.

Единственный игрок левого фланга — Жирков. Один из лучших и опытнейших, но а) возраст и б) травмы. Сыграть по флангу три матча за вомесь дней? Проблематично. Но замены нет. Есть защитник Кудряшов, который играет левым в тройке центральных. Но сборная отказалась от этого построения (а если не отказалась, то у Жиркова нет и этой альтернативы). Кудряшов может сыграть слева, но он неспособен отдать пас вперед, а его подключение в атаку станет самоубийством. И есть Денис Черышев, который сугубо атакующий игрок. В сущности — крайний форвард. Вот такова глубина состава. На «лошадином» амплуа нет альтернативы ветерану, перенесшему множество травм.

В составе не остался ни один из двух молодых игроков. Ни Ташаев (игрок левого фланга!), ни Чалов. В составе вообще нет молодых игроков. Набраться опыта на будущее — ну, зачем? Роман Нойштедтер, игрок с международным опытом, игравший на Евро-2016, тоже отбракован. Предпочли ему Семенова из «Ахмата». В принципе то, что он уже пять сезонов отыграл в Грозном, говорит о навыках самообороны в самом широком смысле слова…

Короче. Я жду новости, что Владимиру Габулову, взятому в команду для поднятия духа, купили гармонь. Должно же случиться хоть что-то разумное», — написал Уткин в телеграме.