Лунин – о возможном переходе в «Наполи»: «Любой игрок хотел бы работать с Анчелотти»

Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин заявил, что знает об интересе со стороны итальянских клубов.

По информации СМИ, за 19-летним вратарем следят «Ювентус», «Наполи» и «Интер».

«Я ничуть не удивлен, СМИ пишут так много разного.

Перейти в «Наполи» к Карло Анчелотти? Абсолютно! Любой игрок хотел бы работать с таким тренером!

Если я не окажусь в «Интере», ничего страшного не случится (улыбается).

В один день газеты пишут, что мне поступило предложение, на следующий день – что я его отклонил, на третий – что я его принял», – сказал Лунин.