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  • Дзюба: «Пенальти на Лукасе был чистейший. Те, кто жалуется на Оливера, – просто глоры «Барселоны»

Дзюба: «Пенальти на Лукасе был чистейший. Те, кто жалуется на Оливера, – просто глоры «Барселоны»

25 мая 2018, 19:00
10

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что арбитр Майкл Оливер принял правильное решение назначить пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

Судья из Англии указал на «точку» на четвертой компенсированной минуте матча (прим. – счет был 3:0 в пользу «Ювентуса» и переводил игру в дополнительное время) после того,как в штрафной туринцев столкнулись защитник бело-черных Медхи Бенатиа и нападающий сливочных Лукас.

«Начнем с того, что пенальти там стопроцентный. Саня Кержаков по этому поводу точно сказал. Мне нравится, когда вот это начинается: «На 94-й такие не ставят». Что, судья смотрит на часы, видит 94-ю минуту и думает: «Нет, тогда не пенальти»? На 60-й, 70-й, 80-й ставят, а тут нет?!

Буффон – опытный и заслуженный вратарь, я все понимаю. Но он должен был себя сдержать. У него было бы больше шансов отразить удар, чем у Щесны, который выскочил со скамейки. Хотя Криштиану так пробил, что и Буффон бы не взял.

В тех, кто жалуется на Оливера, сидит злоба и зависть. Ну или это просто глоры «Барселоны». Когда барселоновские люди что-то про судейство матчей «Реала» заявляют, это вообще смешно. «Челси» не «убивали», да? Фол на Васкесе был, пенальти чистый, «Реал» в финале. Остальное смотрите по телевизору», – сказал Дзюба.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Реал Ювентус Зенит Россия Дзюба Артем Оливер Майкл
Комментарии (10)
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Маракушев
1527264460
Кто его раскодировал? молчал же .. "пирожками" закалдован был ..
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Михаил_Боярский
1527264779
Карамба! Никак спящий гигант проснулся! Трепещите! xD
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Shotlandets86
1527266255
Пенальти липовый, Дзюба - бревно и глор кефирных.
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Jackson88
1527267111
правильно всё Дзюба сказал) и пенальти был чистейший)
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Garrincha58
1527268473
сам он первый глор заткнулся бы, а то опять горлышко свое простудишь тогда точно перебздишь
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DeStar
1527271392
Сам высказался или кому-то ему мнение интересно на сей счет..
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ERTAI
1527276084
Ха ха ха, Жигит ты Дзюба!!!
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JI e x a
1527278766
все четко и по делу =)
Ответить
iBragim2102
1527280761
В Англии бы Оливер такое не поставил, мог дать поиграть доп время.
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ЦСКА 3011
1527329999
Красавчик Дзюба!!!!!! Всегда трезво говорит!
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