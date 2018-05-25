Дзюба: «Пенальти на Лукасе был чистейший. Те, кто жалуется на Оливера, – просто глоры «Барселоны»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что арбитр Майкл Оливер принял правильное решение назначить пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

Судья из Англии указал на «точку» на четвертой компенсированной минуте матча (прим. – счет был 3:0 в пользу «Ювентуса» и переводил игру в дополнительное время) после того,как в штрафной туринцев столкнулись защитник бело-черных Медхи Бенатиа и нападающий сливочных Лукас.

«Начнем с того, что пенальти там стопроцентный. Саня Кержаков по этому поводу точно сказал. Мне нравится, когда вот это начинается: «На 94-й такие не ставят». Что, судья смотрит на часы, видит 94-ю минуту и думает: «Нет, тогда не пенальти»? На 60-й, 70-й, 80-й ставят, а тут нет?!

Буффон – опытный и заслуженный вратарь, я все понимаю. Но он должен был себя сдержать. У него было бы больше шансов отразить удар, чем у Щесны, который выскочил со скамейки. Хотя Криштиану так пробил, что и Буффон бы не взял.

В тех, кто жалуется на Оливера, сидит злоба и зависть. Ну или это просто глоры «Барселоны». Когда барселоновские люди что-то про судейство матчей «Реала» заявляют, это вообще смешно. «Челси» не «убивали», да? Фол на Васкесе был, пенальти чистый, «Реал» в финале. Остальное смотрите по телевизору», – сказал Дзюба.