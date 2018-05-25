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    Дзюба: «Пенальти на Лукасе был чистейший. Те, кто жалуется на Оливера, – просто глоры «Барселоны»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что арбитр Майкл Оливер принял правильное решение назначить пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

    Судья из Англии указал на «точку» на четвертой компенсированной минуте матча (прим. – счет был 3:0 в пользу «Ювентуса» и переводил игру в дополнительное время) после того,как в штрафной туринцев столкнулись защитник бело-черных Медхи Бенатиа и нападающий сливочных Лукас.

    «Начнем с того, что пенальти там стопроцентный. Саня Кержаков по этому поводу точно сказал. Мне нравится, когда вот это начинается: «На 94-й такие не ставят». Что, судья смотрит на часы, видит 94-ю минуту и думает: «Нет, тогда не пенальти»? На 60-й, 70-й, 80-й ставят, а тут нет?!

    Буффон – опытный и заслуженный вратарь, я все понимаю. Но он должен был себя сдержать. У него было бы больше шансов отразить удар, чем у Щесны, который выскочил со скамейки. Хотя Криштиану так пробил, что и Буффон бы не взял.

    В тех, кто жалуется на Оливера, сидит злоба и зависть. Ну или это просто глоры «Барселоны». Когда барселоновские люди что-то про судейство матчей «Реала» заявляют, это вообще смешно. «Челси» не «убивали», да? Фол на Васкесе был, пенальти чистый, «Реал» в финале. Остальное смотрите по телевизору», – сказал Дзюба.

    Источник: Sport24

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    25.05.2018 19:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 26 мая 2018, 13:19

      Красавчик Дзюба!!!!!!
      Всегда трезво говорит!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 23:39

      В Англии бы Оливер такое не поставил, мог дать поиграть доп время.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      JI e x a 25 мая 2018, 23:06

      все четко и по делу =)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ERTAI 25 мая 2018, 22:21

      Ха ха ха, Жигит ты Дзюба!!!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 мая 2018, 21:03

      Сам высказался или кому-то ему мнение интересно на сей счет..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 20:14

      сам он первый глор заткнулся бы, а то опять горлышко свое простудишь тогда точно перебздишь

      2
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 25 мая 2018, 19:51

      правильно всё Дзюба сказал) и пенальти был чистейший)

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 мая 2018, 19:37

      Пенальти липовый, Дзюба - бревно и глор кефирных.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 мая 2018, 19:12

      Карамба! Никак спящий гигант проснулся! Трепещите! xD

      0
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 25 мая 2018, 19:07

      Кто его раскодировал? молчал же .. "пирожками" закалдован был ..

      5
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