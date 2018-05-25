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  • Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет

Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет

25 мая 2018, 13:59
8

Аналитический спортивный портал Whoscored представил сборную сезона-2017/18, в которую вошли футболисты, выступающие в пяти лучших европейских чемпионатах.

Голкипер: Алисон («Рома»).

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Налдо («Шальке»), Салиф Сане («Ганновер»), Александар Коларов («Рома»).

Полузащитники: Флориан Товен («Марсель»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Набиль Фекир («Лион»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/»Барселона»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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Публикация от text (@_whoscored)

Источник: Whoscored
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Рома Барселона Реал Марсель Ганновер-96 Бавария Шальке-04 Лион Месси Лионель Роналду Криштиану Коларов Александар Коутиньо Филиппе Де Брюйне Кевин Сане Салиф Налдо Фекир Набиль Товен Флориан Киммих Йозуа Алиссон
Комментарии (8)
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OfaZavr
1527264388
непонятный рейтинг, Салах по любому должен быть даже без вариантов, еще бы добавил Икарди который 30 мячей за Интер положил, да и вообще только с несколькими игроками в этом рейтинге согласен.
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zigbert
1527266730
Половина состава ,обычные середнячки.
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ItalianFootball
1527319310
Думается, что из-за стабильности. Тот же Пайет явно не хуже Товена солировал.
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acor94
1527333036
Рейтинг основан по среднему баллу за матчи за весь сезон.
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Cules2013
1527350653
Whoscored давно пора вводить поправку на силу чемпионата, статус команд и матчей. А то, у них средний рейтинг игроков Бундеслиги 2, на пару десятых отличается от Бундеслиги 1. Слишком много показателей относительны друг друга, должна быть некая абсолютная шкала, иначе получается, что кто-то получает хороший рейтинг, играя за середняк против другого середняка, а кто-то в плей-офф ЛЧ и финалах Кубков. У Салах средний балл 7,79 Эта сборная не самых сильных игроков, а самых стабильных.
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