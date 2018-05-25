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    Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет

    Аналитический спортивный портал Whoscored представил сборную сезона-2017/18, в которую вошли футболисты, выступающие в пяти лучших европейских чемпионатах.

    Голкипер: Алисон («Рома»).

    Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Налдо («Шальке»), Салиф Сане («Ганновер»), Александар Коларов («Рома»).

    Полузащитники: Флориан Товен («Марсель»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Набиль Фекир («Лион»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/»Барселона»).

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Whoscored

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    25.05.2018 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 мая 2018, 19:04

      Whoscored давно пора вводить поправку на силу чемпионата, статус команд и матчей. А то, у них средний рейтинг игроков Бундеслиги 2, на пару десятых отличается от Бундеслиги 1. Слишком много показателей относительны друг друга, должна быть некая абсолютная шкала, иначе получается, что кто-то получает хороший рейтинг, играя за середняк против другого середняка, а кто-то в плей-офф ЛЧ и финалах Кубков.
      У Салах средний балл 7,79
      Эта сборная не самых сильных игроков, а самых стабильных.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 26 мая 2018, 14:10

      Рейтинг основан по среднему баллу за матчи за весь сезон.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2018, 10:21

      Думается, что из-за стабильности. Тот же Пайет явно не хуже Товена солировал.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 19:45

      Половина состава ,обычные середнячки.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:06

      непонятный рейтинг, Салах по любому должен быть даже без вариантов, еще бы добавил Икарди который 30 мячей за Интер положил, да и вообще только с несколькими игроками в этом рейтинге согласен.

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