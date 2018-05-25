Whoscored представил команду сезона-2017/18. В нее вошли Роналду и Месси. Салах – нет

Whoscored давно пора вводить поправку на силу чемпионата, статус команд и матчей. А то, у них средний рейтинг игроков Бундеслиги 2, на пару десятых отличается от Бундеслиги 1. Слишком много показателей относительны друг друга, должна быть некая абсолютная шкала, иначе получается, что кто-то получает хороший рейтинг, играя за середняк против другого середняка, а кто-то в плей-офф ЛЧ и финалах Кубков.
У Салах средний балл 7,79
Эта сборная не самых сильных игроков, а самых стабильных.
Аналитический спортивный портал Whoscored представил сборную сезона-2017/18, в которую вошли футболисты, выступающие в пяти лучших европейских чемпионатах.
Голкипер: Алисон («Рома»).
Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Налдо («Шальке»), Салиф Сане («Ганновер»), Александар Коларов («Рома»).
Полузащитники: Флориан Товен («Марсель»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Набиль Фекир («Лион»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»/»Барселона»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).