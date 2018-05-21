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    Игнашевич: «Возможно, я мог бы повлиять на возвращение Березуцких в сборную»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от возвращения в сборную России. 38-летний футболист признался, что ему непривычно находиться в национальной команде без Алексея и Василия Березуцких.

    «Приглашение вернуться в сборную принял с первого раза. После матча с «Анжи» Черчесов мне позвонил, мы встретились, и я согласился. Все остальное обсуждать не вижу смысла, но звонок был неожиданным. Сейчас новый тренер, другие требования. Но сейчас я освоился уже.

    Без братьев Березуцких очень непривычно. Возможно, мои слова могли бы на них повлиять на возвращение в сборную. Но я так понимаю, что их никто не спрашивал. Не по себе ли Березуцким из-за того, что я согласился? Не знаю. Что касается того мнения, что у нас кризис в футболе из-за моего приглашения, то вам виднее.

    Ощущаю ли себя вожаком? Есть такое дело, некоторые ребята моложе меня чуть ли не в два раза. Конечно, мы не можем шутить на общие темы, но на поле все равны. За советами ко мне пока не обращались. Не думаю, что и нужно. Но я со своей стороны готов помочь советом ребятам», – сказал Игнашевич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 01:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 мая 2018, 06:52

      Влияй. Пусть возвращаются! Лучше пока земля российская не родила...

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Nerlinger 22 мая 2018, 17:24

      Джикия травмирован - больше альтернативы не видно...((

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 21 мая 2018, 14:13

      Возвращение в сборную Игнашевича,позор для Чертчесова,Мудко и российского футбола !!!
      Без претензий к Игнашевичу...

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 21 мая 2018, 10:57

      Да чё все докапались то, вот типа ещё Онопко давай, Ковтуна! вообще-то Игнашевича не из х....ни вытащили! он провёл очень неплохой сезон с конями, помог команде выйти в Лигу чемпионов на прямую! он в хорошей форме в данный момент и может помочь сборной, хотя бы тем, чтобы кутепова и граната расставить в защите правильно, а то получится как в двух последних товарняках! Да, согласен Березуцкие предпочтительнее бы выглядели, но они отказались, Игнашевич нет! вот и весь расклад! можно долго рассуждать про старчество, снова ругать руководство футбола и сетовать на отсутствие адекватной замены! но как это поможет сборной? никак!! а Игнашевич поможет!

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > KalterJax 21 мая 2018, 11:27

      Не поддерживаю такое возвращение, но если искать плюсы, то да, сезон он провел хороший для своих лет, но если он мягко говоря плохо сыграет, всех собак спустят и на него и на Черчесова

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:56

      да уж безрадостное положение...

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 08:57

      Повлияй на Онопко,Ковтуна,Горлуковича,пусть подъедут тоже ((((

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 мая 2018, 08:33

      Старческая Ностальгия.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 мая 2018, 08:13

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      Да иди ты нахрен! Вы еще может в инвалидных колясках по полю будете передвигаться лет через 20? Ток это уже вид спорта то другой будет! Туда и надо было идти лет 10 еще назад!!

      -4
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 21 мая 2018, 07:41

      в нынешнем положении в защите Березуцкие были б лучшим вариантом...

      4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 мая 2018, 07:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Советовать тут будут скорее ребята: "Бросай ходить пешком, дядя!"

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vick-north-west 21 мая 2018, 08:29

      Центральный защитник и не должен бегать как сумасшедшая собака.

      7
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vick-north-west 21 мая 2018, 10:52

      посмотрим как дедушке серёже будут помогать отрабатывать в обороне пешком опорники

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 21 мая 2018, 07:08

      Повлияй, повлияй, и тогда вообще можно не играть, чтобы не позориться.

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