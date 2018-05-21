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  • Игнашевич: «Возможно, я мог бы повлиять на возвращение Березуцких в сборную»

Игнашевич: «Возможно, я мог бы повлиять на возвращение Березуцких в сборную»

21 мая 2018, 01:19
18

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от возвращения в сборную России. 38-летний футболист признался, что ему непривычно находиться в национальной команде без Алексея и Василия Березуцких.

«Приглашение вернуться в сборную принял с первого раза. После матча с «Анжи» Черчесов мне позвонил, мы встретились, и я согласился. Все остальное обсуждать не вижу смысла, но звонок был неожиданным. Сейчас новый тренер, другие требования. Но сейчас я освоился уже.

Без братьев Березуцких очень непривычно. Возможно, мои слова могли бы на них повлиять на возвращение в сборную. Но я так понимаю, что их никто не спрашивал. Не по себе ли Березуцким из-за того, что я согласился? Не знаю. Что касается того мнения, что у нас кризис в футболе из-за моего приглашения, то вам виднее.

Ощущаю ли себя вожаком? Есть такое дело, некоторые ребята моложе меня чуть ли не в два раза. Конечно, мы не можем шутить на общие темы, но на поле все равны. За советами ко мне пока не обращались. Не думаю, что и нужно. Но я со своей стороны готов помочь советом ребятам», – сказал Игнашевич.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1526870328
Ну тогда уж и Аршавина вместе Кержаковым пора приглашать.Быстрова там, Широкова и Смертина ту да же.Спящий гигант проснётся и Гуса Хидинка за шкирку вытащит.Красота.Лепота.Сразу видно, что новая сборная.
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нейтральныйкакникто
1526870776
Бедолага- скоро ты узнаешь-услышишь про себя много нового. Уходить надо вовремя и не менять своего мнения, что бы не быть посмешищем.Спасибо за это Березуцким
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vick-north-west
1526877517
Советовать тут будут скорее ребята: "Бросай ходить пешком, дядя!"
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SPACE TRUCKIN
1526877678
в нынешнем положении в защите Березуцкие были б лучшим вариантом...
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Михаил_Боярский
1526879633
Да иди ты нахрен! Вы еще может в инвалидных колясках по полю будете передвигаться лет через 20? Ток это уже вид спорта то другой будет! Туда и надо было идти лет 10 еще назад!!
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77SAM
1526880799
Старческая Ностальгия.
Ответить
acer2003
1526882279
Повлияй на Онопко,Ковтуна,Горлуковича,пусть подъедут тоже ((((
Ответить
OfaZavr
1526889388
да уж безрадостное положение...
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ВетеR
1526901229
Возвращение в сборную Игнашевича,позор для Чертчесова,Мудко и российского футбола !!! Без претензий к Игнашевичу...
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Nerlinger
1526961144
Влияй. Пусть возвращаются! Лучше пока земля российская не родила...
Ответить
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