Игнашевич: «Возможно, я мог бы повлиять на возвращение Березуцких в сборную»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от возвращения в сборную России. 38-летний футболист признался, что ему непривычно находиться в национальной команде без Алексея и Василия Березуцких.

«Приглашение вернуться в сборную принял с первого раза. После матча с «Анжи» Черчесов мне позвонил, мы встретились, и я согласился. Все остальное обсуждать не вижу смысла, но звонок был неожиданным. Сейчас новый тренер, другие требования. Но сейчас я освоился уже.

Без братьев Березуцких очень непривычно. Возможно, мои слова могли бы на них повлиять на возвращение в сборную. Но я так понимаю, что их никто не спрашивал. Не по себе ли Березуцким из-за того, что я согласился? Не знаю. Что касается того мнения, что у нас кризис в футболе из-за моего приглашения, то вам виднее.

Ощущаю ли себя вожаком? Есть такое дело, некоторые ребята моложе меня чуть ли не в два раза. Конечно, мы не можем шутить на общие темы, но на поле все равны. За советами ко мне пока не обращались. Не думаю, что и нужно. Но я со своей стороны готов помочь советом ребятам», – сказал Игнашевич.