Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

Аналитический портал Whoscored назвал сборную сезона РФПЛ.
Отметим, что в команду вошел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не играющий с марта из-за травмы крестообразных связок колена.
Сборная РФПЛ по версии Whoscored:
Вратарь: Александр Довбня («СКА-Хабаровск»).
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Доменико Кришито («Зенит»).
Полузащитники: Леандро Паредес («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).
Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).
Источник: Whoscored