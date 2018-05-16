Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

Аналитический портал Whoscored назвал сборную сезона РФПЛ.

Отметим, что в команду вошел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не играющий с марта из-за травмы крестообразных связок колена.

Сборная РФПЛ по версии Whoscored:

Вратарь: Александр Довбня («СКА-Хабаровск»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Доменико Кришито («Зенит»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).