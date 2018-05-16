Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

5 место Зенит - 3 игрока
4 место Краснодар - 2 игрока
3 место Спартак - 2 игрока
2 место ЦСКА - 1 игрок
1 место Локо - 2 игрока
в общем какая-то туфта проплаченная Зенитом
Аналитический портал Whoscored назвал сборную сезона РФПЛ.
Отметим, что в команду вошел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не играющий с марта из-за травмы крестообразных связок колена.
Сборная РФПЛ по версии Whoscored:
Вратарь: Александр Довбня («СКА-Хабаровск»).
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Доменико Кришито («Зенит»).
Полузащитники: Леандро Паредес («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).
Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).