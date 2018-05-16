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    Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

    Аналитический портал Whoscored назвал сборную сезона РФПЛ.

    Отметим, что в команду вошел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не играющий с марта из-за травмы крестообразных связок колена.

    Сборная РФПЛ по версии Whoscored:

    Вратарь: Александр Довбня («СКА-Хабаровск»).

    Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Доменико Кришито («Зенит»).

    Полузащитники: Леандро Паредес («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

    Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Whoscored

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    16.05.2018 14:49
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 июня 2018, 18:28

      5 место Зенит - 3 игрока
      4 место Краснодар - 2 игрока
      3 место Спартак - 2 игрока
      2 место ЦСКА - 1 игрок
      1 место Локо - 2 игрока

      в общем какая-то туфта проплаченная Зенитом

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 мая 2018, 09:07

      да уж, мнения, мнения...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 20:26

      Трудно понять как здесь оказался Довбня?

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 мая 2018, 19:07

      Довбня в РФпл останется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:52

      Паредес точно здесь лишний, на его место стоит Фернандеша поставить, Довбня же феерил редко и ничего особенного в большинстве матчей не показал, ну а по остальным более менее можно согласиться, хотя думаю у каждого болельщика найдется к чему придраться)

      2
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      Рейтинг: +56

      naumanov 16 мая 2018, 16:15

      что паредес здесь делает?

      4
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 мая 2018, 16:14

      Сколько людей, столько и мнений, у каждого свой Чемпионский состав)

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 мая 2018, 16:06

      Да про Довбню всё ясно. Наверняка лучшего вратаря определяли по количеству ударов по воротам, отражённых ударов, сейвов и т.д. Не очень правильно судить эффективность голкипера только по занятому его командой месту в турнирной таблице. Надо мыслить шире, что и делают статисты Whoscored.

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 15:50

      куда только не запихают кокорина, ради присутствия его фамилии в списке, а судя по отсутствии денисова в составе, аналитиков консультировал станислав.))))

      8
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 мая 2018, 15:26

      Из всего списка фамилия, Довбня, вызвала больший интерес. Значит действительно парень заслуженно попал в список. Качественный воротник, не помешает ни одной команде...

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