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  • Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

Довбня, Мартынович и Кокорин – в команде сезона РФПЛ по версии Whoscored

16 мая 2018, 14:49
21

Аналитический портал Whoscored назвал сборную сезона РФПЛ.

Отметим, что в команду вошел нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не играющий с марта из-за травмы крестообразных связок колена.

Сборная РФПЛ по версии Whoscored:

Вратарь: Александр Довбня («СКА-Хабаровск»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Доменико Кришито («Зенит»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Зенит»), Александр Головин (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).

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Публикация от text (@_whoscored)

Источник: Whoscored
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Краснодар Локомотив Зенит ЦСКА Спартак Смолов Федор Адриано Луис Кокорин Александр Игнатьев Владислав Кришито Доменико Довбня Александр Мартынович Александр Кверквелия Соломон Головин Александр Паредес Леандро Промес Квинси
Комментарии (21)
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bset
1526471619
Оставьте Довбню в Премьер-Лиге. Добротный вратарь.
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Shogun
1526472164
Кокорин, как Неймар, не играет уже 2-3 месяца и все равно лучшим считают и где Фернандеш с Миранчуком хрен знает и хреновые из них статисты однако
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Retiremen_VMF
1526473602
Из всего списка фамилия, Довбня, вызвала больший интерес. Значит действительно парень заслуженно попал в список. Качественный воротник, не помешает ни одной команде...
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Боцман59rus
1526475042
куда только не запихают кокорина, ради присутствия его фамилии в списке, а судя по отсутствии денисова в составе, аналитиков консультировал станислав.))))
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BRO_football
1526475962
Да про Довбню всё ясно. Наверняка лучшего вратаря определяли по количеству ударов по воротам, отражённых ударов, сейвов и т.д. Не очень правильно судить эффективность голкипера только по занятому его командой месту в турнирной таблице. Надо мыслить шире, что и делают статисты Whoscored.
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Челнинец
1526476471
Сколько людей, столько и мнений, у каждого свой Чемпионский состав)
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naumanov
1526476508
что паредес здесь делает?
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OfaZavr
1526485954
Паредес точно здесь лишний, на его место стоит Фернандеша поставить, Довбня же феерил редко и ничего особенного в большинстве матчей не показал, ну а по остальным более менее можно согласиться, хотя думаю у каждого болельщика найдется к чему придраться)
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zigbert
1526491568
Трудно понять как здесь оказался Довбня?
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Masteralex
1528730908
5 место Зенит - 3 игрока 4 место Краснодар - 2 игрока 3 место Спартак - 2 игрока 2 место ЦСКА - 1 игрок 1 место Локо - 2 игрока в общем какая-то туфта проплаченная Зенитом
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