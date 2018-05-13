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    Серия А. «Милан» не смог обыграть «Аталанту», в матче два удаления. «Лацио» сыграл вничью с «Кротоне»

    В матче 37-го тура Серии А «Милан» в гостях сыграл вничью с «Аталантой» – 1:1. На 64-й минуте встречи у хозяев был удален защитник Рафаэл Толой, на 75-й минуте у «Милана» красную карточку получил хавбек Рикардо Монтоливо.

    «Милан» с 61-м очком занимает шестую строчку в таблице, «Аталанта» с 50-ю очками идет строчкой ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Торино – СПАЛ – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грасси, 22; 1:1 – Белотти, 68; 2:1 – Де Сильвестри, 87.

    Болонья – Кьево – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Верди (с пенальти), 12; 1:1 – Джаккеринни, 48; 1:2 – Инглезе, 60.

    Верона – Удинезе – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Барак, 20.

    Кротоне – Лацио – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лулич (с пенальти), 17; 1:1 – Сими, 29; 2:1 – Чеккерини, 61; 2:2 – Милинкевич-Савич, 84.

    Фиорентина – Кальяри – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Паволетти, 37.

    Удаление: Верету, 90+5 – нет.

    Аталанта – Милан – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кесси, 60; 1:1 – Мазьелло, 90+1.

    Удаление: Толои, 64 – Монтоливо, 75.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 20:58
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