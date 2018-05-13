Серия А. «Милан» не смог обыграть «Аталанту», в матче два удаления. «Лацио» сыграл вничью с «Кротоне»

В матче 37-го тура Серии А «Милан» в гостях сыграл вничью с «Аталантой» – 1:1. На 64-й минуте встречи у хозяев был удален защитник Рафаэл Толой, на 75-й минуте у «Милана» красную карточку получил хавбек Рикардо Монтоливо.

«Милан» с 61-м очком занимает шестую строчку в таблице, «Аталанта» с 50-ю очками идет строчкой ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Торино – СПАЛ – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Грасси, 22; 1:1 – Белотти, 68; 2:1 – Де Сильвестри, 87.

Болонья – Кьево – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Верди (с пенальти), 12; 1:1 – Джаккеринни, 48; 1:2 – Инглезе, 60.

Верона – Удинезе – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Барак, 20.

Кротоне – Лацио – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Лулич (с пенальти), 17; 1:1 – Сими, 29; 2:1 – Чеккерини, 61; 2:2 – Милинкевич-Савич, 84.

Фиорентина – Кальяри – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Паволетти, 37.

Удаление: Верету, 90+5 – нет.

Аталанта – Милан – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кесси, 60; 1:1 – Мазьелло, 90+1.

Удаление: Толои, 64 – Монтоливо, 75.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А