Примера. «Вильярреал» обыграл «Депортиво», «Атлетико» победил «Хетафе» и другие результаты

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» в гостях обыграл «Депортиво» со счетом 4:2. В добавленное время, на 92-й минуте встречи, четвертый гол в составе гостей забил полузащитник Денис Черышев.

«Вильярреал» набрал 60 очков и остался на пятой строчке в таблице.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

Реал Сосьедад – Леганес – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 18; 2:0 – Канналес, 25; 2:1 – Рико, 26; 2:2 – Герреро, 53; 3:2 – Хосе (с пенальти), 78.

Жирона – Валенсия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Виетто, 61.

Бетис – Севилья – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бартра, 5; 1:1 – Бен Йеддер, 57; 1:2 – Кьер, 79; 2:2 – Лорен, 81.

Депортиво – Вильярреал – 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кастильехо, 2; 0:2 – Тригерос, 31; 0:3 – Кастильехо, 45; 1:3 – Борха, 58; 2:3 – Бороха, 88; 2:4 – Черышев, 90+2.

Алавес – Атлетик – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гвидетти; 2:0 – Эль-Хаддади, 60; 3:0 – Ибаи, 77; 3:1 – Муниаин, 79.

Хетафе – Атлетико – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Коке, 8.

Нереализованный пенальти: Фажр, 77 – нет.

Эйбар – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шарлес, 5.

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